BiH: Potpredsjednica NSRS povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, priznala odgovornost

Zlatan Kapic
06. juni 2026.•Ažuriranje: 06. juni 2026.
Potpredsjednica Narodne skupštine bh. entiteta Republika Srpska Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći rano u subotu nedaleko od Banje Luke, potvrđeno je iz policije.
Prema informacijama Policijske uprave Banja Luka, nesreća se dogodila oko četiri sata iza ponoći, a u njoj je učestvovalo jedno putničko vozilo marke Audi. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede.
Ljubojević je zbrinuta u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, nakon čega je prebačena u dnevnu bolnicu.
U izjavi za medije, Ljubojević je preuzela odgovornost za nesreću, navodeći da nije obratila pažnju na vožnju.
„Snosim svu odgovornost, pogledala sam u telefon i to se dogodilo“, rekla je, dodajući da je prije toga bila na proslavi i konzumirala alkohol, ali da je smatrala da je sposobna upravljati vozilom.
Istakla je da je sama izašla iz vozila te izrazila olakšanje što u nesreći nije bilo drugih povrijeđenih osoba.
Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka istrage.