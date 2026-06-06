Potpredsjednica entitetske skupštine Anja Ljubojević priznala da je vozila službeni automobil pod dejstvom alkohola

BiH: Potpredsjednica NSRS povrijeđena u saobraćajnoj nesreći, priznala odgovornost Potpredsjednica entitetske skupštine Anja Ljubojević priznala da je vozila službeni automobil pod dejstvom alkohola

Potpredsjednica Narodne skupštine bh. entiteta Republika Srpska Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći rano u subotu nedaleko od Banje Luke, potvrđeno je iz policije.

Prema informacijama Policijske uprave Banja Luka, nesreća se dogodila oko četiri sata iza ponoći, a u njoj je učestvovalo jedno putničko vozilo marke Audi. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede.

Ljubojević je zbrinuta u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, nakon čega je prebačena u dnevnu bolnicu.

U izjavi za medije, Ljubojević je preuzela odgovornost za nesreću, navodeći da nije obratila pažnju na vožnju.

„Snosim svu odgovornost, pogledala sam u telefon i to se dogodilo“, rekla je, dodajući da je prije toga bila na proslavi i konzumirala alkohol, ali da je smatrala da je sposobna upravljati vozilom.

Istakla je da je sama izašla iz vozila te izrazila olakšanje što u nesreći nije bilo drugih povrijeđenih osoba.

Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima nesreće biće poznato nakon završetka istrage.