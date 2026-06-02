Prema novim propisima, vožnja pod dejstvom narkotika kažnjava se novčanom kaznom od hiljadu do 1,500 eura, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci

BiH: Pooštrene kazne u KS, za neke saobraćajne prekršaje do 2.500 eura Prema novim propisima, vožnja pod dejstvom narkotika kažnjava se novčanom kaznom od hiljadu do 1,500 eura, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci

U Kantonu Sarajevo počela je primjena pooštrenih kazni za saobraćajne prekršaje, koje za najteže oblike kršenja propisa mogu dostići i do 2.500 eura, nakon izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, objavili su zvaničnici u utorak.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica saopćio je da je u prvih pet dana primjene zakona kontrolisano skoro 3.500 vozača i vozila, te izdato 2.768 prekršajnih naloga.

Dva vozila oduzeta su od višestrukih prekršilaca, šest vozača sankcionisano je zbog obijesne vožnje, dok je jedan motocikl oduzet zbog istog prekršaja.

Katica je naveo da su policijske strukture dugo čekale zakonske izmjene koje omogućavaju strožije sankcionisanje opasnog ponašanja u saobraćaju.

„Policija je dugo čekala ove zakonske izmjene i alate kojima će moći oštrije sankcionisati obijesnu vožnju i svaki oblik saobraćajne delinkvencije, jer na ovaj način se spašavaju ljudski životi“, naveo je Katica.

Prema novim propisima, vožnja pod dejstvom narkotika kažnjava se novčanom kaznom od hiljadu do 1.500 eura (3.000 KM), uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda.

Odbijanje testiranja na prisustvo droga kažnjava se sa 500 eura (1.000 KM), uz mogućnost zadržavanja vozača do 12 sati.

Katica je istakao da novi zakonski okvir predstavlja važan instrument u borbi protiv nesavjesnih vozača i unapređenju sigurnosti saobraćaja.