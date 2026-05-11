Iz Gorske službe spašavanja Prenj navode da su uspjeli uspostaviti kontakt s porodicom

BiH: Petočlana porodica iz Češke izgubila se na planini Prenj, u toku akcija spašavanja Iz Gorske službe spašavanja Prenj navode da su uspjeli uspostaviti kontakt s porodicom

Petočlana porodica iz Češke izgubila se na planini Prenj u Bosni i Hercegovini, nakon čega su u ponedjeljak pokrenute spasilačke akcije spašavanja, saopćili su spasioci.

Iz Gorske službe spašavanja Prenj navode da su uspjeli uspostaviti kontakt s porodicom koja se nalazi na nepristupačnom i teško prohodnom terenu.

„Oni su u strahu jer nemaju nikakvo sklonište od padavina koje su počele. Trebat će nam najmanje tri sata da dođemo do njih pješice jer se vozilom ne može prići“, naveli su spasioci.

Prema posljednjim informacijama, porodica se nalazi ispod lokaliteta Zelena glava na Prenju, a spasilačke ekipe su na terenu i pokušavaju doći do njih uprkos otežanim vremenskim uslovima i zahtjevnom terenu.