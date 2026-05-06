BiH: Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo entiteta RS pronađen mrtav Boban Kusturić pronađen je mrtav u vikendici kod Banjaluke

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova bh. entiteta Republika Srpska Boban Kusturić (52) pronađen je mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, potvrđeno je iz nadležnih izvora u srijedu.

Kusturić je pronađen sinoć, nakon čega su uviđaj obavili policijski službenici Policijske uprave Banjaluka i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Prema dostupnim informacijama, okolnosti smrti bit će utvrđene istragom.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije u Beogradu 1997. godine, na odsjeku za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, stekavši zvanje oficira avijacije – pilota.



Od 2008. godine bio je direktor Helikopterskog servisa RS, a nakon reorganizacije u aprilu 2025. godine i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS, imenovan je za njenog načelnika.