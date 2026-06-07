BiH: Jedna osoba ubijena, žena ranjena u pucnjavi kod Banovića, osumnjičeni uhapšen

Zlatan Kapic
07. juni 2026.•Ažuriranje: 07. juni 2026.
Jedna muška osoba je ubijena, a jedna žena je ranjena u pucnjavi koja se dogodila u nedjelju naselju Čifluk kod Banovića, na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz policije.
Prema riječima glasnogovornice MUP-a Tuzlanskog kantona Adnane Sprečić, slučaj je prijavljen oko 10:40 sati, nakon čega su policija i hitna pomoć izašli na teren. Na mjestu događaja zatečeno je tijelo muškarca bez znakova života, dok je povrijeđena žena prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog H.T. (1962), kod kojeg je pronađena automatska puška za koju se sumnja da je korištena u napadu.
O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a uviđaj je u toku.