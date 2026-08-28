Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, INO BiH održao je konferenciju za medije ispred Parlamentarne skupštine BiH

BiH i tri decenije nakon rata traga za 7.588 nestalih, geosonari i dronovi nova nada u potrazi Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, INO BiH održao je konferenciju za medije ispred Parlamentarne skupštine BiH

Institut je pokrenuo i proceduru za stavljanje u funkciju 300.000 eura (600.000 KM) operativnih sredstava namijenjenih nagrađivanju informacija koje dovedu do pronalaska posmrtnih ostataka

Više od tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje se traga za 7.588 nestalih osoba, a Institut za nestale osobe BiH (INO BiH) najavljuje intenzivnije korištenje savremenih tehnologija, uključujući geosonare, dronove i umjetnu inteligenciju, u cilju ubrzanja potrage.

Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, INO BiH održao je konferenciju za medije ispred Parlamentarne skupštine BiH, sa koje je ponovo upućen apel građanima koji imaju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama, uključujući i anonimno, prenijela je Fena.

Zlatko Tuzlak iz Savjetodavnog odbora INO BiH kazao je da porodice nestalih godinama čekaju informacije o svojim najmilijima.

"Pronalazak nestalih osoba nije institucionalno pitanje, nego ljudsko, moralno i civilizacijsko pitanje cijelog našeg društva", rekao je Tuzlak, naglašavajući potrebu da institucije osiguraju materijalno-tehnička sredstva za efikasniju potragu.

Šimun Novaković iz Kolegija direktora INO BiH istakao je da protok vremena dodatno otežava istrage, posebno zbog sve manjeg broja živih svjedoka i sve rjeđeg pristizanja novih informacija.

Zbog toga Institut planira nabavku geosonara i dronova za površinska i dubinska pretraživanja terena. Odgovarajući softveri trebali bi omogućiti prepoznavanje mogućih promjena konfiguracije tla i potencijalnih lokacija na kojima se nalaze posmrtni ostaci.

INO BiH razgovara i s Agencijom za nestale osobe Srbije o mogućnosti testiranja njihovog geosonara na nekoliko lokacija u BiH, kako bi se procijenila njegova primjenjivost na različite konfiguracije terena u zemlji.

U planu je i angažiranje pasa tragača, kao i korištenje umjetne inteligencije za pretraživanje velike količine dokumentacije u centralnoj evidenciji Instituta.

"Mi danas ne možemo reći hoće li ta metoda biti uspješna, ali jednostavno, mi moramo pokušati", kazao je Novaković.

Institut je pokrenuo i proceduru za stavljanje u funkciju 300.000 eura (600.000 KM) operativnih sredstava namijenjenih nagrađivanju informacija koje dovedu do pronalaska posmrtnih ostataka. Novac će biti isplaćen samo ako se informacija pokaže tačnom i posmrtni ostaci budu pronađeni.

Povodom Međunarodnog dana nestalih otvorena je i izložba "Gdje je?", posvećena patnji porodica nestalih i dugogodišnjem nedostatku informacija o sudbini njihovih najmilijih.