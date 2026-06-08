BiH i Hrvatska potpisale Ugovor o graničnim prelazima: Unapređenje saradnje i olakšavanje prometa Novi sporazum donosi viši status prelaza i efikasniju kontrolu granice, uz određene izazove u implementaciji

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu Ugovor između dvije države o graničnim prelazima, kojim se, kako je istaknuto, jača bilateralna saradnja te stvaraju uslovi za lakši prelazak zajedničke državne granice i efikasniji sistem njene kontrole.

Krišto je pojasnila da su prema ranijem ugovoru iz 2013. godine samo dva prelaza imala status granične inspekcijske stanice (BIP), dok je novim sporazumom taj status proširen na pet prelaza: Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijača i Gradiška.

Dodala je da su novim ugovorom definisani i prelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, kao i prelazi namijenjeni isključivo stanovnicima pograničnih područja te naglasila da su svi granični prelazi pomjereni u višu kategoriju.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je da sporazum predstavlja značajan iskorak u olakšavanju protoka ljudi i roba između dvije zemlje, posebno zbog prekategorizacije prelaza. Istakao je da je riječ o sveobuhvatnom aranžmanu koji se nadovezuje na nedavno usvojeni Zakon o strancima u Hrvatskoj, koji je olakšao izdavanje dugotrajnih viza državljanima BiH.

Plenković je izrazio očekivanje da će novi sistem doprinijeti daljnjem rastu privredne razmjene, koja je u 2025. godini dostigla rekordnih četiri milijarde eura.

Kako je ranije saopćeno iz Vijeća ministara BiH, cilj ugovora je unapređenje bilateralne saradnje, lakši prelazak granice i efikasniji sistem kontrole.

Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) upozorila je da bi potpisivanje i primjena ugovora u ovom trenutku mogla izazvati probleme u funkcionisanju granične infrastrukture, posebno u Gradišci. Prema njihovim navodima, Gradiška bi mogla ostati bez adekvatnog statusa graničnog prelaza, dok bi sjever zemlje mogao ostati bez prelaza za transport robe koja zahtijeva fitosanitarne i druge inspekcijske kontrole.

UIO pojašnjava da je razlog njihovog upozorenja činjenica da Upravni odbor institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prelazu u Gradišci, što je, kako navode, neophodan preduslov za punu primjenu sporazuma.

Prema njihovom stavu, bez uspostavljene nove organizacione jedinice na toj lokaciji, primjena ugovora mogla bi imati direktne posljedice po građane, prevoznike i privredu.