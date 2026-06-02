Okupljeni su zatražili jačanje ovlasti visokog predstavnika i dosljednu provedbu svih odluka Ustavnog suda BiH

BiH: Građani protestovali ispred OHR-a uoči sjednice PIC-a o izboru novog visokog predstavnika Okupljeni su zatražili jačanje ovlasti visokog predstavnika i dosljednu provedbu svih odluka Ustavnog suda BiH

Nekoliko stotina građana okupilo se u utorak ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu na protestu upozorenja uoči sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC), na kojoj bi sutra i prekosutra trebalo biti razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Okupljeni su zatražili jačanje ovlasti visokog predstavnika i dosljednu provedbu svih odluka Ustavnog suda BiH, uključujući uspostavu mehanizama za zaštitu državne teritorije i imovine. Među zahtjevima je i, kako navode, reforma oktroisanog Ustava na osnovama građanskih i demokratskih principa.

Izrazili su protivljenje bilo kakvim pokušajima teritorijalne podjele zemlje ili prenošenja nadležnosti sa državnog nivoa na entitete, posebno kada je riječ o državnoj imovini, teritoriji i granicama.

Na skup je pozvala Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, navodeći da je Bosna i Hercegovina suočena s ozbiljnim političkim izazovima te procesima koji, prema njihovoj ocjeni, otvaraju pitanja suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti.

Aktuelni visoki predstavnik Christian Schmidt ranije je podnio ostavku na tu funkciju, navodeći, kako je rekao, lične razloge ali i američki pritisak kao razlog odluke.