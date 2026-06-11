Eksplozija se dogodila u trenutku kada su radnici komunalnog preduzeća utovarali otpad u kamion

BiH: Eksplozivna naprava aktivirana u kontejneru u Banjaluci Eksplozija se dogodila u trenutku kada su radnici komunalnog preduzeća utovarali otpad u kamion

U banjalučkom naselju Lauš, u Bosni i Hercegovini, rano u četvrtak je aktivirana nepoznata eksplozivna naprava prilikom pražnjenja kontejnera, a u incidentu nije bilo povrijeđenih, potvrđeno je iz policije.

Eksplozija se dogodila oko 6.00 sati u Ulici Vladimira Rolovića, u trenutku kada su radnici komunalnog preduzeća utovarali otpad u kamion. Slučaj je policiji prijavio jedan od zaposlenih.

Policijski službenici odmah su obezbijedili mjesto događaja, a uviđaj je u toku.

Zbog specifičnosti situacije na teren je upućen i deminerski tim civilne zaštite, zadužen za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Iz policije su uputili apel građanima da ne odlažu eksplozivne naprave u kontejnere i na javna mjesta, upozorivši da takvo ponašanje može ozbiljno ugroziti bezbjednost ljudi.