BiH: Eksplozivna naprava aktivirana u kontejneru u Banjaluci

Zlatan Kapic
11. juni 2026.•Ažuriranje: 11. juni 2026.
U banjalučkom naselju Lauš, u Bosni i Hercegovini, rano u četvrtak je aktivirana nepoznata eksplozivna naprava prilikom pražnjenja kontejnera, a u incidentu nije bilo povrijeđenih, potvrđeno je iz policije.
Eksplozija se dogodila oko 6.00 sati u Ulici Vladimira Rolovića, u trenutku kada su radnici komunalnog preduzeća utovarali otpad u kamion. Slučaj je policiji prijavio jedan od zaposlenih.
Policijski službenici odmah su obezbijedili mjesto događaja, a uviđaj je u toku.
Zbog specifičnosti situacije na teren je upućen i deminerski tim civilne zaštite, zadužen za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.
Iz policije su uputili apel građanima da ne odlažu eksplozivne naprave u kontejnere i na javna mjesta, upozorivši da takvo ponašanje može ozbiljno ugroziti bezbjednost ljudi.