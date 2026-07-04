Učesnici će uoči 11. jula stići u Srebrenicu, uz poruku da se žrtve ne smiju zaboraviti

Biciklisti iz Varaždina krenuli na maraton dug 850 kilometara u znak sjećanja na Vukovar i Srebrenicu Učesnici će uoči 11. jula stići u Srebrenicu, uz poruku da se žrtve ne smiju zaboraviti

Iz Varaždina je u subotu krenuo biciklistički maraton pod nazivom "Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica", u kojem učestvuje dvadesetak biciklista iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Maraton, koji traje šest etapa i ukupno oko 850 kilometara, završit će u Bosni i Hercegovini, gdje će učesnici uoči 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, prisustvovati komemoraciji u Potočarima.

Prije polaska, kod Križa zahvalnosti na Trgu slobode u Varaždinu položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega su biciklisti krenuli prema Vukovaru, odakle će nastaviti put prema Srebrenici, javljaju lokalni mediji.

Organizatori maratona su Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, u saradnji s Biciklističkim klubom "Sabahudin Duzić Tetak" iz Donjeg Vakufa.

Jedan od inicijatora i učesnika Mirsad Kosovac istakao je da je riječ o nastavku višegodišnje tradicije povezivanja mjesta stradanja i njegovanja kulture sjećanja.

On je podsjetio da je poseban simbolički značaj imala ruta prije četiri godine, kada se vozilo od Vukovara do Srebrenice, s ciljem povezivanja dva grada koja, kako je naveo, dijele sličnu historijsku sudbinu.

Predsjednik Biciklističkog kluba Amir Čolak kazao je da će se nakon prolaska kroz Hrvatsku učesnicima u Bosni i Hercegovini pridružiti i biciklisti iz više evropskih zemalja i svijeta.

Istakao je da je glavni cilj maratona prisustvo komemoraciji u Potočarima i odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici.

Podršku učesnicima dala je i zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, koja je poručila da takve inicijative doprinose kulturi sjećanja, miru i međusobnom razumijevanju, te naglasila simboliku Vukovara i Srebrenice kao mjesta stradanja i otpornosti.