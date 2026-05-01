Bh. udruženja žrtava: Nema puštanja Mladića prije isteka kazne Predstavnici žrtava navode da se najnoviji zahtjev temelji na navodnim humanitarnim razlozima, ali ocjenjuju da činjenica da odbrana traži alternativno privremeno ili prijevremeno puštanje pokazuje da se radi o „pravnoj taktici“

Udruženja žrtava i preživjelih genocida uputila su Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove odgovor na zahtjev odbrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, navodeći da se takvom zahtjevu „najoštrije protive“.

U zajedničkom obraćanju predsjednici Mehanizma Graciela Gatti Santana, udruženja ističu da pokušaji odbrane da ishodi Mladićevo puštanje nisu novi, te podsjećaju da su slični zahtjevi i ranije razmatrani i odbijani.

Predstavnici žrtava navode da se najnoviji zahtjev temelji na navodnim humanitarnim razlozima, ali ocjenjuju da činjenica da odbrana traži alternativno privremeno ili prijevremeno puštanje pokazuje da se radi o „pravnoj taktici“, a ne o jedino mogućoj mjeri.

Posebno osporavaju tvrdnje da bi liječenje u Srbiji bilo prikladnije od medicinske njege koju osigurava Mehanizam, naglašavajući da ta institucija ima obavezu pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim pritvorenicima pod međunarodnim nadzorom i prema visokim standardima.

Udruženja podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te poručuju da kazna doživotnog zatvora „predstavlja minimum pravde za hiljade ubijenih i njihove porodice“.

„Za preživjele, ovakvi zahtjevi znače ponovno otvaranje rana i pokušaj relativizacije odgovornosti“, navodi se u odgovoru, uz ocjenu da bi eventualno puštanje na slobodu potkopalo konačnost presuda, dodatno traumatiziralo žrtve i narušilo povjerenje u međunarodnu pravdu.

Predstavnici žrtava ističu i da mnoge porodice žive s trajnim fizičkim i psihološkim posljedicama rata, te poručuju da „nema prijevremenog završetka za zločine koji nemaju rok trajanja“.

Odgovor su poslali Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa", Udruženje "Žena Podrinja", Udruženje Majke Srebrenice, Udruženje Žene Srebrenice.

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (MICT) Graciela Gatti Santana donijela je ranije odluku o nezavisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića radi procjene eventualnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je početkom prošle sedmice Mladića, koji se nalazi u bolnici pritvorske jedinice u Hagu, i od Mehanizma zatražio da se bivši ratni komandant Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, predajući jamstvo vlade u Beogradu, saopćilo je Ministarstvo.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MICT) u Hagu odbio je u julu prošle godine zahtjev Mladića za privremeni dopust od sedam dana radi posjete grobu i prisustvovanja žalovanju povodom nedavne smrti člana porodice.

Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora pred Haškim sudom 2017. godine. Kazna je postala pravosnažna nakon drugostepene presude 2021.

Mladić je proglašen krivim za zločine genocida (po dvije tačke), zločine protiv čovječnosti (po pet tačaka) i za ratne zločin (po četiri tačke) koje je počinio u svojstvu najviše rangiranog generala u Vojsci Republike Srpske i u svrhu stvaranja Republike Srpske.

Od pravde se skrivao 16 godina, a uhapšen je u Srbiji 2011.

