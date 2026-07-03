Srbijanski ministar unutrašnjih poslova s mađarskim Gaborom Pošfaijem razgovarao o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji i saradnji u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala

Beograd: Dačić s mađarskim kolegom razgovarao o unapređenju zaštite državnih granica Srbijanski ministar unutrašnjih poslova s mađarskim Gaborom Pošfaijem razgovarao o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji i saradnji u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je u petak u Beogradu sa mađarskim kolegom Gaborom Pošfaijem o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji i saradnji u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala.



Mađarski ministar unutrašnjih poslova boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji od stupanja na dužnost nove mađarske Vlade premijera Petera Magjara.



Pošfai je istakao da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju u Evropi, od ključnog značaja da Srbija i Mađarska zauzmu zajednički stav o brojnim strateškim pitanjima i da mogu da računaju jedna na drugu kao na pouzdane partnere, navodi se u saopćenju MUP-a Srbije.



"Kao odličan primer naveo je da ilegalne migracije, prekogranični organizovani kriminal i borba protiv trgovine ljudima predstavljaju zajedničke izazove koji se mogu efikasno prevazići samo kroz usaglašeno i dosledno delovanje. Sagovornici su ocenili da su zajedničke aktivnosti Srbije i Mađarske u prethodnom periodu dale značajne rezultate u zaštiti državnih granica i suzbijanju krijumčarenja migranata, ističući da će dve zemlje nastaviti da deluju koordinisano i odlučno u borbi protiv svih bezbednosnih izazova", navodi se u saopćenju.



Dačić je istakao je da MUP Srbije svakodnevno provodi intenzivne aktivnosti na suzbijanju iregularnih migracija i razbijanju kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem ljudi, kao i da se na svim graničnim prelazima i duž državne granice preduzimaju dodatne mjere radi efikasnijeg nadzora i očuvanja sigurnosti.



Naglasio je da će MUP nastaviti sa odlučnim i dosljednim provođenjem svih mjera usmjerenih na suzbijanje iregularnih migracija i borbu protiv krijumčarskih mreža.



"Ministri su se saglasili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje dva ministarstva, pre svega kroz intenzivniju razmenu operativnih informacija, zajedničke aktivnosti policijskih službi, obuke, razmenu iskustava i primenu najboljih profesionalnih praksi. Posebno je istaknuto da su Srbija i Mađarska pouzdani partneri koji dele zajednički interes u očuvanju bezbednosti svojih građana, zaštiti državnih granica i očuvanju stabilnosti regiona, te da će se uspešna saradnja u oblasti unutrašnjih poslova nastaviti i u narednom periodu, na obostranu korist dveju država."

