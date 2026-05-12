Predsjedavajući Predsjedništva BiH upozorio da Srbija i Hrvatska nemaju pravo da se miješaju u unutrašnja pitanja BiH

Bećirović u UN-u: Antidejtonska politika RS dovela BiH na rub sukoba Predsjedavajući Predsjedništva BiH upozorio da Srbija i Hrvatska nemaju pravo da se miješaju u unutrašnja pitanja BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u utorak da je antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela zemlju na rub oružanog sukoba.

Obraćajući se članicama Vijeća sigurnosti, Bećirović je rekao da je najgori scenario izbjegnut zahvaljujući institucionalnom i odgovornom djelovanju na pravnom i vanjskopolitičkom planu.

„Antidejtonska politika rukovodstva entiteta Republika Srpska dovela je Bosnu i Hercegovinu na rub oružanog sukoba. Najgori scenario smo izbjegli zahvaljujući institucionalnom djelovanju“, kazao je Bećirović.

Upozorio je da bi ugrožavanje nadležnosti Ustavni sud Bosne i Hercegovine, državnih pravosudnih institucija i Ured visokog predstavnika moglo imati „nesagledive posljedice“ za mir i stabilnost u zemlji i regionu.

Naglasio je da visoki predstavnik djeluje na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je njegov mandat ključan za očuvanje civilne implementacije sporazuma.

„Dejtonski mirovni sporazum nije jelovnik – to je međunarodni sporazum koji se mora u potpunosti poštovati“, rekao je.

Bećirović je poručio da se novi visoki predstavnik treba imenovati kroz Vijeće za implementaciju mira (PIC), uz očuvanje njegovih nadležnosti, te da se o zatvaranju OHR-a može razgovarati tek nakon ispunjenja uslova iz programa 5+2.

Istakao je da, prema njegovim riječima, problem u BiH nije visoki predstavnik, već „antidejtonska politika koja zagovara rušenje države“.

Govoreći o regionalnim odnosima, Bećirović je rekao da Srbija i Hrvatska nemaju pravo da se miješaju u unutrašnja pitanja BiH, podsjećajući na obavezu poštovanja njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

On je ocijenio da je politička i sigurnosna situacija u BiH i dalje kompleksna, uprkos napretku na evropskom i NATO putu, uključujući kandidatski status za članstvo u Evropska unija.

Bećirović je upozorio i na, kako je naveo, opasne narative i pokušaje etničkih podjela, uključujući ideje o stvaranju trećeg entiteta, te ocijenio da takve politike predstavljaju direktnu prijetnju miru.

„Zagovaranje etničkih podjela nije politika, to je direktna prijetnja miru“, rekao je.

Na kraju obraćanja poručio je da građani BiH zaslužuju mir, stabilnost i ekonomski napredak, te pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi podršku očuvanju stabilnosti.

„Čuvajmo zajedno mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji“, zaključio je Bećirović.