I sadašnjim i budućim generacijama poručujem: ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost, kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH

Bećirović u Potočarima: Srebrenica je planetarna opomena I sadašnjim i budućim generacijama poručujem: ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost, kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH

Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, sudovi Ujedinjenih nacija (UN) presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima, kazao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici u subotu.

"Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. godine nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinila je genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne Srbije, sa Slobodanom Miloševićem na čelu", podsjetio je u obraćanju u Potočarima.

Dodao je kako je Međunarodni sud pravde utvrdio da je Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. "Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid", kazao je Bećirović.

Kazao je kako se genocid nad Bošnjacima 1995. odvijao "pred očima cijelog svijeta".

Podsjetio je na neke od glavnih grešaka međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini iz tog perioda, dodavši: "I nakon svega, neki nam poručuju, nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se budućnosti. To je opasna poruka. I sadašnjim i budućim generacijama poručujem: ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost."

Iako živimo u nepravednom svijetu, kazao je, izborili smo se za usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Kazao je da je prije dva dana u sali Generalne skupštine UN-a obilježen Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici.

"Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena", kazao je.

Dodao je i da je Srebrenica "poziv da jačamo institucije međunarodnog prava, štitimo istinu od negatora genocida i branimo pravo svakog čovjeka na dostojanstvo, sigurnost i život bez straha".

"Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim stanovnicima Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine", kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.