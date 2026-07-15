Bećirović: Republika Turska je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine Ovaj datum ostaje trajni podsjetnik na važnost zaštite demokratskog poretka, ustavnosti i vladavine prava, poručio predsjedavajući Predsjedništva BiH prilikom posjete Ambasadi Turske povodom godišnjice pokušaja puča

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je Ambasadu Republike Turske povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, koji obilježava Republika Turska, u znak sjećanja na stradale i otpor građana tokom neuspjelog pokušaja državnog udara 2016. godine, poručivši da je ova zemlja dokazani prijatelj BiH, javlja Anadolu.

Bećirović je ovom prilikom razgovarao sa ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Eminom Aksekijem.

„Ovdje sam s mojim prijateljima iz Republike Turske i ove godine, da se zajedno prisjetimo pokušaja terorističke organizacije FETO da nasilnim putem sruši demokratski izabranu vlast u Republici Turskoj. Herojskim otporom u noći s 15. na 16. juli 2016. građani Republike Turske i državno rukovodstvo pod vodstvom predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana pokazali su odlučnost da odbrane demokratski izabrane institucije i ustavni poredak svoje države", rekao je i dodao:



"Hrabro su se suprotstavili pokušaju državnog udara i tako spasili demokratiju. U tim dramatičnim julskim danima 2016. Bosna i Hercegovina je čvrsto podržala Republiku Tursku i njen narod, snažno opredijeljena za borbu protiv terorizma i svih oblika nasilnog ekstremizma."

Istakao je kako su događaji iz jula 2016. pokazali su koliko su demokratske institucije izložene ozbiljnim izazovima, ali i koliko je važno da se svaki pokušaj nasilnog mijenjanja političkog poretka odlučno odbaci.

"Ovaj datum ostaje trajni podsjetnik na važnost zaštite demokratskog poretka, ustavnosti i vladavine prava. Iskreno odajemo poštovanje svim građanima Republike Turske koji su izgubili živote ili bili povrijeđeni tokom tih tragičnih događaja", naglasio je Predsjedavajući Predsjednitšva BiH.

Bosna i Hercegovina dosljedno zagovara poštovanje demokratskih vrijednosti, ustavnosti, vladavine prava i političkog dijaloga kao jedinog legitimnog načina rješavanja svih društvenih i političkih pitanja. Svako ugrožavanje demokratski izabranih institucija predstavlja prijetnju ne samo pojedinačnoj državi, već i regionalnoj sigurnosti i međunarodnoj stabilnosti.

"Republika Turska je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine. Želimo da bratska Republika Turska nastavi graditi modernu i prosperitetnu državu, koja promovira mir, sigurnost i ekonomski razvoj”, zaključio je Bećirović.

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju je predvodio Fetullah Gulen, godinama nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Ankara ranije zvanično zatražila od SAD-a.

Gulen je umro u oktobru 2024. godine.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turske montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo za Tursku, nego i za svaku drugu zemlju u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

Tokom pokušaja puča u Turskoj poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.