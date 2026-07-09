Predsjedavajući Predsjedništva BiH i generalni sekretar UN-a razgovarali o očuvanju istine o genocidu, političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH te ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju mira

Bećirović i Guterres u New Yorku: Rezolucija o Srebrenici i spomenik "Cvijet Srebrenice" trajno naslijeđe UN-a Predsjedavajući Predsjedništva BiH i generalni sekretar UN-a razgovarali o očuvanju istine o genocidu, političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH te ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju mira

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku s generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterresom, pri čemu je istaknuto da Rezolucija Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici i spomenik "Cvijet Srebrenice" predstavljaju trajno naslijeđe ove svjetske organizacije.

Tokom sastanka Bećirović je naglasio da su u protekle tri godine ostvareni značajni rezultati od važnosti za Bosnu i Hercegovinu i međunarodnu zajednicu, izdvojivši usvajanje Rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, postavljanje spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a te uspostavu posebnog programa UN-a posvećenog očuvanju istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici.

Bećirović je zahvalio Guterresu na podršci u realizaciji ovih inicijativa.

Sagovornici su razgovarali i o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, prilikama na Zapadnom Balkanu, ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, kao i značaju dosljednog poštivanja međunarodnog prava i principa sadržanih u Povelji UN-a.

Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredijeljena za multilateralizam i nastavak saradnje s Ujedinjenim nacijama, posebno u oblastima očuvanja mira, zaštite ljudskih prava, održivog razvoja i odgovora na savremene globalne izazove.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH upoznao je Guterresa s aktuelnim političkim i sigurnosnim izazovima u zemlji, naglasivši da Bosna i Hercegovina ostaje posvećena očuvanju mira, jačanju demokratskih institucija, zaštiti ljudskih prava i provođenju reformi koje će doprinijeti ekonomskom razvoju, funkcionalnosti države te ubrzanju evropskih i euroatlantskih integracija.

Generalni sekretar UN-a poručio je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti.

Istakao je da odavanje počasti žrtvama podrazumijeva očuvanje istine te odlučnu borbu protiv negiranja genocida i historijskog revizionizma.

Guterres je također naglasio da Ujedinjene nacije, kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini, nastavljaju snažno podržavati mir, stabilnost i ekonomski razvoj zemlje, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.