Bećirović: Dan bijelih traka podsjetnik na počinjene ratne zločine i zločine protiv čovječnosti

Povodom obilježavanja Dana bijelih traka, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović uputio je poruku javnosti u kojoj je odao počast za 3.176 ubijenih Prijedorčana, među kojima je i 102 djece, naglasivši da je sjećanje na žrtve Prijedora moralna obaveza i civilizacijska dužnost, javlja Anadolu.

Bećirović je podsjetio na historijski kontekst 31. maja 1992. godine, kada su tadašnje prijedorske vlasti naredile bošnjačkom i hrvatskom stanovništvu da svoje kuće označe bijelim čaršafima, a prilikom kretanja gradom nose bijele trake oko ruke.

„Ovakva diskriminatorska i zločinačka politika nije zabilježena u historiji Evrope nakon Drugog svjetskog rata“, istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH, dodajući da su nevini ljudski životi ugašeni na najsuroviji mogući način te da je obaveza širiti istinu o počinjenim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti.

U poruci, Bećirović je pozvao sva demokratska društva na njegovanje kulture sjećanja i odlučno suprotstavljanje svakom pokušaju negiranja, relativizacije ili opravdavanja ratnih zločina.

„Naša je obaveza da gradimo društvo u kojem će se poštovati istina, pravda i ljudsko dostojanstvo. Budućim generacijama moramo ostaviti jasnu poruku da se ratni zločini i zločini protiv čovječnosti nikada i nigdje ne smiju ponoviti“, poručio je.

On je potcrtao da je istina o zločinima u Prijedoru utvrđena pred međunarodnim i domaćim sudovima, te da kao takva ne može biti predmet političkih manipulacija.

Na kraju, predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović izrazio je najdublje saučešće porodicama žrtava.

Simbolika bijelih traka podsjeća na dane maja 1992. godine, tačnije na vrijeme kada su vlasti bosanskih Srba izdale naredbu svim Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru da na prozore okače bijele čaršafe, a ako izlaze van da vežu bijele trake oko ruke. Na taj način su označeni nesrbi u Prijedoru nakon čega su počela masovna zarobljavanja, ubistva i silovanja.

U Prijedoru je od 1992. do 1995. godine protjerano oko 50.000 osoba, a kroz logore Keraterm, Omarska i Trnopolje, te još 54 mjesta zatočenja prošlo je oko 30.000 muškaraca, žena i djece nesrpske nacionalnosti.

Na današnji dan osnovan je logor Omarska, kroz koji je prošlo više od 3.000 zatvorenika.