Bakir Izetbegović zvanično kandidat SDA za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) na današnjoj sjednici u Sarajevu jednoglasno je donijelo odluku da na oktobarskim izborima kandidat ove stranke za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda bude njen lider Bakir Izetbegović, javlja Anadolu.

Izetbegović je u obraćanju medijima nakon sjednice potvrdio svoju kandidaturu, istakavši da je dobio stopostotnu podršku svih regionalnih i kantonalnih odbora, kao i samog Predsjedništva stranke.



Komentarišući izbornu trku, naglasio je kako je svjestan izazova borbe protiv širokog bloka stranaka, ali je izrazio duboko uvjerenje da građani žele promjenu trenutne vlasti. Prema njegovim riječima, ostanak Denisa Bećirovića u Predsjedništvu značio bi nastavak vlasti "Trojke" i daljnje "potonuće BiH u svakom smislu".

U svom izlaganju, lider SDA se osvrnuo na odlazak visokog predstavnika Christiana Schmidta, čiji je izvještaj pred Vijećem sigurnosti UN-a ocijenio je korektnim, jer je jasno locirao krivce za probleme u BiH.



Povodom Schmidtove ostavke, poručio je da je to njegov lični čin, ali da SDA očekuje hitno imenovanje nasljednika. Naglasio je da OHR sa sjedištem u Sarajevu i Bonskim ovlastima mora opstati sve do potpunog ispunjenja programa 5+2, upozorivši da bi sve drugo odvelo zemlju u loše scenarije. Od novog visokog predstavnika očekuje hrabro suprostavljanje onima koji provode antidejtone aktivnosti, ali i izbjegavanje grešaka poput suspendovanja Ustava FBiH.

Izetbegović je oštro osudio ponovne ideje o stvaranju trećeg entiteta i prekrajanju granica koje dolaze iz Zagreba, aludirajući na crtanje karata na nedavnom skupu u Zagrebu. Upozorio je da takvi potezi donose nestabilnost i destabilizuju odnose Bošnjaka i Hrvata, podsjetivši na teške patnje, logore i haške presude udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) od prije tri decenije. Pozvao je da se postojeće frustracije rješavaju dijalogom za stolom u interesu svih naroda.

Osvrnuo i na pitanje državne imovine i Južne interkonekcije. Kada je riječ o državnoj imovini, Izetbegović je ponovio da je presuda Ustavnog suda BiH "crvena linija" preko koje se neće ići pod bilo čijim pritiscima, sva imovina pripada državi, a nižim nivoima vlasti se može dodjeljivati isključivo pojedinačno za potrebe gradnje i razvoja.



Na kraju, govoreći o projektu Južne interkonekcije, izrazio je očekivanje da će američka administracija izvršiti pritisak na Dragana Čovića kako bi se ovaj strateški projekat što prije usvojio u Federalnom parlamentu i potpisao ugovor s Hrvatskom.



Aktuelni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović (SDP) ranije je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, u čemu je dobio podršku 12 stranaka.



Za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, birači će moći glasati za Darijanu Filipović (HDZ), Slavena Kovačevića (DF) i Zdenka Lučića (pet stranaka s hrvatskim predznakom).



Stranke iz bh. entiteta Republika Srpska još uvijek nisu istakle svoje kandidate za kolektivnog šefa države.