Albanski parlament usvojio rezoluciju o procesu članstva zemlje u EU

Albanski parlament usvojio je rezoluciju o procesu članstva zemlje u Evropsku uniju, javlja Anadolu.

Rezolucija je odobrena tokom današnje parlamentarne sjednice sa 114 glasova za, nijednim protiv i jednim suzdržanim, od 140 poslanika Albanskog parlamenta.

Bivši ministar za Evropu i vanjske poslove i predsjednik Odbora za Evropu i vanjske poslove u Albanskom parlamentu Igli Hasani predstavio je rezoluciju, naglašavajući da ona potvrđuje strateški izbor Albanije, članstvo u EU.

Prema rezoluciji, Albanski parlament je posvećen potpunom jačanju svoje uloge u ubrzavanju procesa pristupanja Republike Albanije EU i potpunom i efikasnom vršenju zakonodavne i nadzorne funkcije za proces pristupanja EU.

Također se naglašava da je Albanski parlament posvećen promovisanju inkluzivnog političkog i društvenog dijaloga kako bi se osigurao nacionalni konsenzus o evropskim prioritetima.

"Albanski parlament ponavlja da napredak u procesu pristupanja treba mjeriti na osnovu zasluga, demokratskih standarda i provjerljivih postignuća kako bi Albanija stabilno napredovala ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji", rekao je Hasani tokom prezentacije.

Prema navodima Albanskog parlamenta, rezolucija smatra evropske integracije nacionalnim strateškim ciljem, i predviđa jačanje uloge Parlamenta u praćenju pregovora, nadgledanju reformi i kontroli izvršne vlasti.

Također, jedna od ključnih tačaka ove rezolucije, prema Parlamentu, je obostrana posvećenost parlamentarne većine i opozicije punom učešću u parlamentarnom životu i jačanju političkog dijaloga.

Albanija je zemlja kandidat za članstvo u EU od 2014. godine i ima za cilj da završi pregovore do 2027. godine, dok do 2030. godine teži punopravnom članstvu u EU.