Albanski aktivista iz flote Sumud vraća se kući nakon izraelskog pritvora Šef diplomatije Ferit Hoxha poručio da je Albanija od početka tražila puno poštovanje prava svog državljanina i međunarodnog prava

Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha potvrdio je da je albanski aktivista Baki Goxhaj, učesnik Globalne flote Sumud za Gazu, na putu kući nakon što su ga izraelske snage privele tokom presretanja konvoja u međunarodnim vodama, javlja Anadolu.

U svojoj reakciji na društvenim mrežama, Hoxha je naglasio da od prvog trenutka, strukture Službe vanjskih poslova, u koordinaciji s drugim albanskim institucijama, prate slučaj bez prekida.

Prema njegovim riječima, bili su "u stalnoj komunikaciji s izraelskim vlastima".

"Albanski državljanin Baki Goxhaj učesnik Globalne flote Sumud, sada je na putu kući. Albanija je bila jasna i dosljedna u svom zahtjevu za puno poštovanje prava albanskih građana, u skladu s međunarodnim pravom i humanitarnim normama, reagujući protiv svakog oblika neprihvatljivog postupanja", napisao je Hoxha.

Istakao je da je "ovaj slučaj još jedan dokaz svakodnevne posvećenosti i profesionalnog rada Službe vanjskih poslova, uključujući naša diplomatska i konzularna predstavništva, da budu bliski albanskim građanima u svakom trenutku i u svim okolnostima, s odgovornošću, profesionalnošću i punom institucionalnom posvećenošću."

Goxhaj je bio među aktivistima Globalne flote Sumud, koju je zaustavio Izrael.

U četvrtak je Hoxha reagovao i na objavljivanje videa izraelskog ministra nacionalne sigurnosti, Itamara Ben-Gvira, koji prikazuje izraelske snage sigurnosti kako maltretiraju aktiviste u luci Ashdod.

Hoxha je naglasio da su slike koje je podijelio Ben-Gvir, a koje, kako je rekao, pokazuju ponižavajući tretman pritvorenih aktivista flotile, "šokantne i neprihvatljive".