Albanija osudila snimke o postupanju s pritvorenim aktivistima flote za Gazu: Šokantno i neprihvatljivo Ferit Hoxha naglasio je da se sa svim pritvorenim osobama mora postupati dostojanstveno i uz puno poštovanje ljudskih prava, međunarodnog prava i humanitarnog prava

Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha izjavio je da su slike koje je podijelio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a koje, prema njegovim riječima, prikazuju ponižavajući tretman prema pritvorenim aktivistima flote, "šokantne i neprihvatljive", javlja Anadolu.

U reakciji objavljenoj na društvenim mrežama, šef albanske diplomatije naglasio je da se sa svim pritvorenim osobama mora postupati dostojanstveno i uz puno poštovanje ljudskih prava, međunarodnog prava i humanitarnog prava.

"Naložio sam našoj ambasadi u Tel Avivu da ostane u bliskom kontaktu i koordinaciji s izraelskim vlastima kako bi se osiguralo da se našim građanima pruži odgovarajuća konzularna pomoć, po potrebi i u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom", rekao je Hoxha.

Ben-Gvir je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, podijelio video koji prikazuje izraelske snage sigurnosti kako maltretiraju aktiviste u luci Ašdod, ​​gdje su bili pritvoreni, a koji je izazvao široke reakcije.

Nehumano postupanje prema aktivistima Globalne flote Sumud, koje je Izrael pritvorio u međunarodnim vodama, izazvalo je reakcije brojnih zemalja, uključujući mnoge države članice Evropske unije (EU).

Izvještava se da je među pritvorenim aktivistima i jedan albanski aktivista.