"Mi, dok smo žive, mi ćemo svjedočiti. Kad nas ne bude, svjedočit će naši unuci. U ovim zgradama zadruge ubijen je moj sin od kojeg sam pronašla dvije kosti. Ovdje su ubijali ljude strijeljanjem, bombama, žedne i gladne", kazala je Munira Subašić

31. godišnjica genocida: Preživjeli i članovi udruženja obišli mjesta masovnih egzekucija Bošnjaka u Srebrenici "Mi, dok smo žive, mi ćemo svjedočiti. Kad nas ne bude, svjedočit će naši unuci. U ovim zgradama zadruge ubijen je moj sin od kojeg sam pronašla dvije kosti. Ovdje su ubijali ljude strijeljanjem, bombama, žedne i gladne", kazala je Munira Subašić

U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima "sigurne zone" UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine, preživjele žrtve genocida obilaze i ovog 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji.

Preživjeli genocida, predstavnici porodica žrtava i udruženja koja okupljaju preživjele i njihove porodice krenuli su ispred Čaršijske džamije u Srebrenici prema zgradi Osnovnog suda, gdje su položili cvijeće i proučili Fatihu žrtvama genocida, odajući im time počast. Zatim su posjetili zgradu stare policijske stanice u Srebrenici i potom krenuli prema Potočarima (zgradi elektroprenosa) i Budaku.

"U 'bijeloj kući', ovdje u Potočarima, vršena su odvajanja muškaraca i dječaka, i to se vidi na snimkama. Tu su oni mučeni i kasnije ubijeni. Postoje svjedoci koji su svjedočili u Hagu", kazala je Munira Subašić, predsjednica Udruženja "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa".

Nakon 'bijele kuće' posjetili su mjesto Budak i mjesto na kojem je otkrivena sekundarna masovna grobnica iz koje je identifikovano 45 osoba.

"U ovoj grobnici pronađeni su dijelovi tijela mog sina Seada", kazao je Bajro Halilović.

Potom su posjetili i Kravicu, odnosno nekadašnju zemljoradničku zadrugu, gdje je, prema svjedočenjima preživjelih u Haškom tribunalu, ubijeno više od 1.300 muškaraca i dječaka.

"Mi, dok smo žive, mi ćemo svjedočiti. Kad nas ne bude, svjedočit će naši unuci. U ovim zgradama zadruge ubijen je moj sin od kojeg sam pronašla dvije kosti. Ovdje su ubijali ljude strijeljanjem, bombama, žedne i gladne", kazala je Subašić.

Pored navedenih mjesta, preživjeli genocida i predstavnici udruženja su posjetili stadion u Novoj Kasabi na kojem su vršena zarobljavanja i egzekucije toko srebreničkog genocida u ljeto 1995.

Nakon Kasabe predviđene su posjete stratištima u Orahovcu, Branjevu i Petkovcima.

Za 17. juli preživjeli genocida i predstavnici udruženja će posjetiti Trnovo, mjesto gdje su zarobljene Bošnjake strijeljali pripadnici jedinice "Škorpioni".

U subotu, 11. jula, u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari klanjana je dženaza i obavljen ukop deset žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. Žrtve koje su ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada su ukopane 6.782 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.



Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida.



Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila "zaštićena zona" UN-a, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS-a i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.