Đedović Handanović: Srbija ubrzo očekuje prijedlog MOL-a u vezi sa rafinerijom u Pančevu

Srbijanska ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kazala je u nedjelju kako prijedlog mađarske naftne grupe MOL u vezi s rafinerijom u Pančevu, koja je u okviru Naftne industrije Srbije (NIS), očekuje ubrzo, u nedjelju ili ponedjeljak, prenosi Anadolu.



Dodala je kako srbijanska strana kroz ugovor želi osigurati da se MOL neće voditi isključivo interesima profita kad je u pitanju proizvodnja u Rafineriji nafte Pančevo.

Američka administracija koja je sankcionisala NIS bog ruskog udjela u vlasništvu, dala je rok MOL-u i NIS-u da pregovore o preuzimanju ruskog dijela u srbijanskoj kompaniji okončaju do 22. maja.

"Ono čime nismo zadovoljni su detalji u vezi budućeg rada rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i u maloprodaji, ali i obaveza finansijskih na koje se NIS obavezao pre par godina i koje treba da ispuni", rekla je Đedović Handanović za TV Prva, prenosi Tanjug.



Naglasila je kako rafinerija "mora da radi" jer direktno utječe na sigurnost snabdijevanja srbijanskog tržišta naftom i derivatima.



"Pitanje je u kom obimu, u kom kapacitetu, kako ćemo da nadgledamo, šta ako se to ne ostvari i kako Srbija onda brani svoju poziciju, jer rafinerija ima uticaj na sigurnost snabdevanja, na bruto domaći proizvod, na zaposlenost i na industrijski rast. Rafinerija za nas, pored toga što je kritična energetska infrastruktura, znači i nešto što u kriznim situacijama nama apsolutno treba", istakla je Đedović Handanović.



Navela je da država želi da bude sigurna da se MOL neće samo voditi svojim privatnim interesima i profitom. Prema njenim riječima, Srbija neće prihvatiti kompromis u pregovorima o budućnosti NIS-a po svaku cijenu, a koji bi bio na štetu državnih interesa. Istaknula je da Srbija insistira na jačoj kontroli rada rafinerije, sigurnosti snabdijevanja i ispunjavanju finansijskih obaveza kompanije.



Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine. OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

U toku su pregovori između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u.