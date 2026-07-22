Mogućnost online kupovine karata dostupna je odmah korisnicima zvanične web-stranice i iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store-a.

„Srbijavoz“ uveo online kupovinu karata za međunarodne linije prema Crnoj Gori i Mađarskoj Mogućnost online kupovine karata dostupna je odmah korisnicima zvanične web-stranice i iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store-a.

Kompanija „Srbijavoz“ omogućila je kupovinu voznih karata putem interneta i mobilne aplikacije za međunarodne linije prema Crnoj Gori, kao i za vozove na relaciji Subotica – Segedin – Subotica, saopšteno je iz ovog preduzeća, prenosi Anadolu.

Mogućnost online kupovine karata dostupna je odmah korisnicima zvanične web-stranice i iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store-a. Iz „Srbijavoza“ navode da će zbog velikog broja korisnika Android uređaja nova funkcionalnost na Google Play prodavnici postajati dostupna postepeno, dok se potpuna dostupnost za sve korisnike očekuje najkasnije do 23. jula.

Iz kompanije napominju da se popust od pet posto, koji inače važi za online kupovinu karata u unutrašnjem saobraćaju, ne primjenjuje na međunarodne linije.

Za noćni međunarodni voz na relaciji Zemun – Bar – Zemun, te sezonski dnevni voz Subotica – Bar – Subotica, kupljene karte i rezervacije sjedišta mogu se pokazati direktno s mobilne aplikacije ili odštampane na papiru A4 formata (PDF verzija dostavljena putem e-maila).

Međutim, za putnike koji putuju noćnim vozom u spavaćim i kušet kolima, kao i za one koji koriste uslugu prevoza automobila, važi posebno pravilo. Ti putnici su obavezni odštampati kupljenu kartu i pokazati je osoblju prije ulaska u voz, u suprotnom će se smatrati da nemaju važeću voznu ispravu.

Iz „Srbijavoza“ su dodali da u saradnji s kompanijom „Telekom Srbija“ nastavljaju rad na razvoju novih funkcionalnosti i daljem unapređenju mobilne aplikacije.