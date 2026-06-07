Nadmetala su se trideset dva takmičara iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije

Četvrt veka šahovskog turnira za slepe i slabovide u Nišu - više od igre i takmičenja Nadmetala su se trideset dva takmičara iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije

Slepi i slabovidi šahisti iz više zemalja Balkana i Evrope okupili su se u Nišu na 25. međunarodnom šahovskom turniru „Sveti car Konstantin i carica Jelena“.



Ekipa Anadolu prisustvovala je u nedelju partijama poslednjeg devetog kola. Šah je za ove takmičare mnogo više od igre jer im omogućava druženje, olakšava osamostaljivanje i povezuje ih sa ljudima širom regiona.

Turnir, koji je od 4. do 7. juna održan u Nišu, na jugu Srbije, organizovao je Šahovski klub slepih i slabovidih „Svitanja“ iz Niša, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Nadmetala su se trideset dva takmičara iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.

„Najvažnije nam je druženje, upoznavanje novih ljudi i rekreacija slepih i slabovidih osoba. Naravno da je važan i takmičarski deo, ali uz želju da jubilej obeležimo na adekvatan način“, kaže Igor Cvetković, predsednik Šahovskog kluba “Svitanja”.

Na turniru je imao dve zahtevne uloge - kao organizator brinuo je da sve protekne u najboljem redu, a kao takmičar da ostane skoncentrisan i za tablom pruži maksimum. Šah je zavoleo još kao osnovac u školi za slepe i slabovide u Zemunu.

„Imao sam osam ili devet godina. U školi je bilo dosta dobrih šahista, a jedan profesor me je zainteresovao za igru. Tada sam odigrao i svoj prvi školski turnir“, priseća se Cvetković.

Najaktivniji u šahu bio je do sedamnaeste godine nakon čega vratio u rodni Niš na studije prava. Fakultetski ispiti bili su prioritet, ali se posle diplome i zaposlenja vratio šahu kroz klub “Svitanja”.

Kao najveći uspeh kluba izdvaja osvajanje titule ekipnog prvaka Srbije za slepe i slabovide 2012. godine.

Osim što mladi članovi sa oštećenim vidom u klubu treniraju šah, oni se i uče osamostaljivanju kroz rad na računaru i druge edukativne aktivnosti.

„Kroz šah se razvijaju intelektualne, motoričke i mnoge druge veštine. Nažalost, imamo problem da dođemo do mlađih generacija, posebno od kada je uvedena inkluzija, pa pozivamo roditelje dece od devet ili deset godina da ih uključe u naše aktivnosti“, kaže Igor.

Među učesnicima turnira je i Momir Ašonja, aktuelni prvak slepih i slabovidih Bosne i Hercegovine, a na turniru je zadovoljan i šestim mestom.

„Kroz šah smo stekli mnogo prijatelja. Zato ovo nije samo sport i takmičenje, već i druženje i zadovoljstvo“, kaže Ašonja.

Dodaje da je najvažnije zadržati koncentraciju na visokom nivou jer partije traju dugo. Posebne šahovske garniture omogućavaju igračima da figure razlikuju dodirom i precizno ih postavljaju na tablu, jer se na dnu svake figure nalazi klin koji ulazi u otvor na sredini polja. Igrači opipavanjem figura saznaju raspored na tabli i samostalno prate partiju i vuku poteze.

„Table su posebno prilagođene za nas. Da nije toga, ne bismo mogli da igramo. Ipak, redovno igramo i protiv videćih šahista na turnirima i ravnopravno se borimo sa njima. Nama partije traju duže jer nam treba više vremena za potez, dok pronađemo figuru i analiziramo poziciju“, objašnjava Borislav Andjić iz Berana, predstavnik šahovskog kluba slepih „Zora“ iz Podgorice.

Ponosan je što je pobednički pehar na ovogodišnjem turniru osvojio njegov sunarodnik Predrag Nikač.