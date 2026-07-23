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تركيا تبرم اتفاقية مع البوسنة والهرسك لتوريد أنظمة مضادة للمسيرات
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"العفو الدولية" تدعو إلى حماية السجناء في تونس من موجة الحر
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انطلاق القمة 36 لحلف "الناتو" في أنقرة
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مستقبل الناتو يتصدر أعمال اليوم الثاني من قمة أنقرة
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التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. قصف صاروخي مكثف وتحذيرات من مواجهة شاملة
ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان يبدأ منتصف الليل
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