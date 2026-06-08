التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. قصف صاروخي مكثف وتحذيرات من مواجهة شاملة

أتى القصف الإيراني بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية استهدفت الأحد، الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي ادعت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله".

تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق في أعقاب الضربات الصاروخية المكثفة التي وجهتها إيران نحو شمالي إسرائيل، ردا على غارات عنيفة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي اعتُبرت خرقاً لتعهدات التهدئة وضوابط وقف إطلاق النار.

وفيما يهدد الحرس الثوري الإيراني بأن هجمات إسرائيل لن تمر دون عقاب، صعدت طهران من لهجتها السياسية بوضع القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ضمن دائرة الاستهداف المشروعة، وسط مخاوف دولية متزايدة من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة ومفتوحة لا تضبطها أي مساعٍ دبلوماسية.