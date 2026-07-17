ميسي يتقدم ومبابي يترقب.. من يحسم الحذاء الذهبي بالمونديال؟ (إضاءة) الثنائي يتصدر برصيد 8 أهداف لكل منهما، وميسي يتفوق بـ4 تمريرات حاسمة مقابل 3 لمبابي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

- ميسي ومبابي تجاوزا رقم الألماني ميروسلاف كلوزه التاريخي البالغ 16 هدفا في نهائيات كأس العالم

- مباراة المركز الثالث تمنح مبابي فرصة الرد، فيما يسعى ميسي إلى الحسم في النهائي

- هاري كين وجود بيلينغهام وعثمان ديمبيلي وميكيل أويارزابال لا يزالون في دائرة المنافسة



مع اقتراب إسدال الستار على كأس العالم لكرة القدم 2026، لا يقتصر الصراع في المشهد الختامي على لقب البطولة الذي يجمع إسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية، بل يمتد إلى سباق مثير على جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي قائمة هدافي النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

إلا أن ميسي يملك الأفضلية حاليا بفضل تسجيله 4 تمريرات حاسمة، مقابل 3 لمبابي، قبل مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي اللتين ستحسمان هوية الفائز بالجائزة الفردية الأبرز على مستوى الهدافين.

** رقم كلوزه يسقط

تجاوز ميسي ومبابي خلال النسخة الحالية الرقم القياسي السابق لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ نهائيات كأس العالم، والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا.

ورفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا في 33 مباراة مونديالية، بينما وصل مبابي إلى 20 هدفا خلال 21 مباراة، ما يعكس الفارق الكبير في المعدل التهديفي بينهما.

ودخل ميسي مونديال 2026 وفي رصيده 13 هدفا، قبل أن يسجل 8 أهداف في البطولة الحالية، بدأت بثلاثية أمام الجزائر، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

أما مبابي، الذي دخل البطولة برصيد 12 هدفا، فواصل تقدمه السريع في القائمة التاريخية، وسجل هدفه العشرين خلال فوز فرنسا على المغرب في ربع النهائي.

وبذلك، تحول سباق الهداف التاريخي للمونديال إلى مواجهة مفتوحة بين ميسي، الذي يخوض مشاركته السادسة، ومبابي الذي لا يزال في مشاركته الثالثة فقط.

** أفضلية ميسي بالتمريرات الحاسمة

انتزع ميسي صدارة سباق الحذاء الذهبي بعد تقديمه تمريرتين حاسمتين خلال فوز الأرجنتين الدرامي على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، الأربعاء.

وتقدمت إنجلترا بهدف أنتوني غوردون في الدقيقة 55، قبل أن يصنع ميسي هدف التعادل لإنزو فرنانديز في الدقيقة 85، ثم يرسل عرضية متقنة حولها لاوتارو مارتينيز برأسه إلى الشباك في الوقت بدل الضائع.

ورفع النجم الأرجنتيني بذلك رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة في البطولة الحالية، وإلى 12 تمريرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إضافة إلى أهدافه الـ21، ليصل إلى 33 مساهمة تهديفية في 33 مباراة مونديالية.

كما سبق لميسي أن لعب دورا حاسما في عودة الأرجنتين أمام مصر بدور الـ16، حين سجل هدفا وصنع آخر في الفوز المثير بنتيجة 3-2، بعد تأخر منتخب بلاده بهدفين.

وبات ميسي في وضع يسمح له بالفوز بأول جائزة "حذاء ذهبي" في مسيرته، بالتزامن مع سعيه لقيادة الأرجنتين إلى لقبها الثاني تواليا، عندما تواجه إسبانيا في النهائي، الأحد.

** مبابي يملك فرصة الرد

رغم خسارة فرنسا أمام إسبانيا بهدفين دون رد في نصف النهائي، لا تزال أمام مبابي فرصة لتعزيز رصيده عندما يواجه منتخب بلاده إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت.

وفشل المهاجم الفرنسي في التسجيل أمام إسبانيا، بعدما نجح المنتخب الإسباني في الحد من خطورته والخروج بشباك نظيفة.

ويمتلك مبابي حاليا 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بعدما لعب 666 دقيقة، مقابل 712 دقيقة لميسي.

وتمنح لوائح جائزة "الحذاء الذهبي" الأفضلية أولا لصاحب أكبر عدد من الأهداف، ثم لصاحب التمريرات الحاسمة الأكثر في حال التعادل، وبعد ذلك للاعب الذي خاض دقائق أقل إذا استمر التعادل.

وبناء على ذلك، يتقدم ميسي حاليا بفضل تمريراته الحاسمة الأربع، لكن تسجيل مبابي أو صناعته أهدافا أمام إنجلترا قد يقلب ترتيب الصدارة قبل خوض الأرجنتين المباراة النهائية.

وكان مبابي توج بالحذاء الذهبي في مونديال قطر 2022، بعدما سجل 8 أهداف، بينها ثلاثية في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، التي حسمت اللقب بركلات الترجيح.

** كين وبيلينغهام ينتظران الفرصة

لا تقتصر المنافسة حسابيا على ميسي ومبابي، إذ يحتل النرويجي إيرلينغ هالاند المركز الثالث برصيد 7 أهداف، لكنه غادر البطولة عقب إقصاء النرويج أمام إنجلترا في ربع النهائي.

ويأتي الإنجليزيان جود بيلينغهام وهاري كين بعده برصيد 6 أهداف لكل منهما، وستتاح لهما فرصة زيادة رصيدهما خلال مواجهة فرنسا على المركز الثالث.

وسجل كين، الفائز بالحذاء الذهبي في مونديال روسيا 2018 برصيد 6 أهداف، هدفا وصنع آخر خلال فوز إنجلترا على المكسيك في دور الـ16.

أما بيلينغهام، فانضم بقوة إلى المنافسة بعد تسجيله هدفي إنجلترا خلال الفوز على النرويج بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ويملك الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني ميكيل أويارزابال 5 أهداف لكل منهما، مع أفضلية ديمبيلي في عدد التمريرات الحاسمة بواقع تمريرتين مقابل واحدة لأويارزابال.

وكان ديمبيلي سجل ثلاثية خلال فوز فرنسا على النرويج في دور المجموعات، ليصبح أحد اللاعبين القلائل الذين سجلوا "هاتريك" في النسخة الحالية.

**ترتيب هدافي مونديال 2026

ليونيل ميسي (الأرجنتين): 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة

كيليان مبابي (فرنسا): 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة

إيرلينغ هالاند (النرويج): 7 أهداف

جود بيلينغهام (إنجلترا): 6 أهداف

هاري كين (إنجلترا): 6 أهداف

عثمان ديمبيلي (فرنسا): 5 أهداف

ميكيل أويارزابال (إسبانيا): 5 أهداف

** الهدافون التاريخيون لكأس العالم

ليونيل ميسي (الأرجنتين): 21 هدفا

كيليان مبابي (فرنسا): 20 هدفا

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا): 16 هدفا

رونالدو (البرازيل): 15 هدفا

هاري كين (إنجلترا): 14 هدفا

غيرد مولر (ألمانيا الغربية): 14 هدفا

جوست فونتين (فرنسا): 13 هدفا

بيليه (البرازيل): 12 هدفا

كريستيانو رونالدو (البرتغال): 11 هدفا