مونديال 2026.. هيرفي رونار يعلن رحيله عن تدريب منتخب تونس

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رونار، السبت، رحيله رسميًا عن تدريب المنتخب التونسي وإنهاء مهمته المؤقتة عقب خروج "نسور قرطاج" من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال المدرب الفرنسي عبر حسابه بإنستغرام: "قبل مغادرتي، أود أن أعرب عن خالص شكري للاتحاد التونسي لكرة القدم لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في كأس العالم 2026. لقد كان شرفًا لي أن أرتدي ألوان تونس وأن أعيش هذه التجربة التي لا تُنسى".

وتابع: "أتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في المستقبل، وأنا على يقين بأنه سيواصل التطور، وسيسعد أمة بأكملها، وسيكتب فصولًا مشرقة في تاريخه. شكرًا لكل من رافقني طوال هذه المغامرة، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المستقبل.. مغامرتي تنتهي".

وتولى رونار (57 عامًا)، تدريب المنتخب التونسي بشكل عاجل بعد إقالة الفرنسي من أصل تونسي صبري اللموشي، إثر الخسارة في المباراة الافتتاحية بمونديال 2026 أمام السويد بنتيجة 1-5.

لكن رونار، المدرب السابق للمنتخب السعودي، لم يتمكن من وقف سلسلة النتائج السلبية، حيث خسر الفريق أمام اليابان 0-4 وهولندا 1-3، ليودع البطولة مبكرًا، وبسجل نتائج هو الأسوأ خلال مشاركاته السبعة في الحدث الكروي الأبرز في العالم.

جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع رونار، من أجل استمراره بعد نهاية كأس العالم، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، ليُغلق الملف نهائيًا، مع التوجه إلى خيار جديد.