مونديال 2026.. منع مهاجم كوت ديفوار إيلي واهي من دخول كندا بعد رفض منحه تأشيرة دخول لخوض لقاء ألمانيا بسبب مزاعم تورطه بتلاعب مرتبط بالمراهنات في الدوري الفرنسي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، الخميس، أن المهاجم إيلي واهي سيغيب عن مباراة كوت ديفوار الثانية في كأس العالم لكرة القدم 2026 ضد ألمانيا، السبت المقبل، بعد رفض منحه تأشيرة دخول إلى كندا بسبب مزاعم تورطه بتلاعب مرتبط بالمراهنات في الدوري الفرنسي.

وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي عبر منصة "إكس": "لقد أخذ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم علما بالمقالات والمعلومات المختلفة التي نشرت يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 بشأن اللاعب الدولي الإيفواري إيلي واهي".

وتابع: "حتى الآن، لم يتم إخطار الاتحاد الإيفواري لكرة القدم رسميا بأي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق به، وخلال هذه الفترة العصيبة، يقدم الاتحاد الإيفواري لكرة القدم دعمه الكامل للاعب ويؤكد ثقته به، ويظل إيلي واهي لاعبا مهما في المنتخب الوطني لكوت ديفوار".

وأضاف: "كما أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أن اللاعب لن يتمكن من السفر مع الوفد إلى كندا، في الواقع، لم يكن من الممكن الحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية في هذه المرحلة".

وواصل: "بالتالي، سيبقى إيلي واهي في الولايات المتحدة في انتظار عودة الفريق، وسيواصل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب وسيقوم بنشر أي معلومات رسمية مفيدة".

وكانت صحيفة "ذا أتليتيك" قد كشفت يوم الأربعاء أن واهي، البالغ من العمر 23 عاما، قد ألقي القبض عليه للاشتباه في تلاعبه بنتائج المباريات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق كأس العالم. ولم توجه إليه أي تهمة جنائية.

وتتمحور القضية حول البطاقة الصفراء التي حصل عليها واهي في مباراة التعادل السلبي مع ميتز في منتصف مايو/أيار الماضي، بعد أن لاحظت السلطات حجما غير عادي من الرهانات التي تم وضعها على حصول اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على بطاقة صفراء.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الأربعاء أنها قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن "وقائع قد تشكل تزويرا رياضيا وفسادا منظما".

وسمح لواهي بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم بعد إطلاق سراحه من الحجز لدى الشرطة، وشارك أساسيا في فوز كوت ديفوار على الإكوادور في مباراتهما الافتتاحية بكأس العالم يوم الأحد على ملعب "فيلادلفيا فيلد" بولاية بنسلفانيا.

ويواجه منتخب "الأفيال" نظيره الألماني السبت المقبل على ملعب "تورنتو ستاديوم" بفانكوفر في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، فيما ستكون المباراة الأخيرة ضد منتخب كوراساو في الولايات المتحدة يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري.

ويعد واهي ثاني لاعب يمنع من دخول كندا للمشاركة في كأس العالم 2026، بعد أن منع لاعب خط وسط غانا توماس بارتي أيضا من دخول البلاد لمباراة فريقه الافتتاحية في البطولة ضد بنما يوم الأربعاء، على خلفية تورطه في مزاعم بالاعتداء الجنسي على سيدة في بريطانيا.