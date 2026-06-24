مونديال 2026.. غياب إدوارد ميندي عن مباراة السنغال الحاسمة أمام العراق بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة النرويج بالجولة الثانية للمجموعة الأولى

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تأكد غياب الحارس إدوارد ميندي عن صفوف المنتخب السنغالي في مباراته الأخيرة في المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم 2026 ضد العراق، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان، الأربعاء: "بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال المباراة ضد النرويج، لن يكون إدوارد ميندي متاحا لمباراة السنغال القادمة".

وتابع: "تجرى حاليا فحوصات طبية إضافية لتقييم طبيعة إصابته بدقة وتحديد استمرار مشاركته في المسابقة".

وشارك حارس مرمى نادي الأهلي السعودي، البالغ 34 عاما، في المباراة الافتتاحية ضد فرنسا التي خسرها منتخب السنغال بنتيجة 2-3، وحافظ مدرب السنغال بابي ثياو، على ثقته في الحارس المخضرم ميندي وأشركه أساسيا ضد النرويج.

وقدم حارس مرمى تشيلسي السابق تصديات رائعة ليحرم كريستوفر آير ومارتن أوديغارد من التسجيل، ليبقي السنغال في المباراة، مع ذلك، وبعد خطأ من المدافع كاليدو كوليبالي، لم يتمكن ميندي من صد تسديدة إيرلينغ هالاند.

ومع تأخر السنغال في النتيجة، أصبحت المباراة أكثر صعوبة بعد وقت قصير من هدف النرويج الثالث عندما اضطر ميندي لمغادرة الملعب في الدقيقة 63 بسبب الإصابة، وحل محله موري دياو.

ويخشى "أسود التيرانغا" غيابا طويلا لحارس رين وتشيلسي السابق، في وقت يتمسك فيه بأمل التأهل لدور الـ32 كأفضل الثوالث بتحقيق الفوز على العراق على ملعب "تورنتو" وانتظار نتائج المجموعات الأخرى.