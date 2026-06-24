مونديال 2026.. صراع التأهل يشتعل بختام ثاني جولات دور المجموعات

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

اختتمت صباح الأربعاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوز كولومبيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0.

وبذلك، تنتقل البطولة إلى المواجهات الحاسمة، حيث ستقام 24 مباراة على مدار أربعة أيام لإنهاء مرحلة المجموعات بأكملها، والتي سيتحدد معها المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية.

ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور التالي، إلى جانب أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث من بين المجموعات الـ12، ليصبح المجموع 32 منتخبا في الدور التالي.

وتأهلت 7 منتخبات بالفعل إلى الأدوار الإقصائية هي: المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والنرويج والأرجنتين وكولومبيا، بينما انتهى مشوار 5 منتخبات أخرى في البطولة مبكراً بعد خوض مباراتين فقط هي: هايتي وتركيا وتونس والأردن وبنما.

وفيما يلي أبرز ملامح الجولة الختامية لدور المجموعات وحظوظ باقي المنتخبات المشاركة.

** المجموعة الأولى

- جمهورية تشيكيا ضد المكسيك

- جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية

حسمت المكسيك صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تحتاج كوريا الجنوبية (3 نقاط) إلى التعادل أمام جنوب إفريقيا لضمان التأهل كثاني المجموعة.

فيما يحتاج منتخب التشيك (نقطة واحدة) للفوز على المكسيك إضافة إلى فوز جنوب إفريقيا على كوريا الجنوبية، ليتمكن من حسم المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويملك منتخب جنوب إفريقيا أيضا فرصة للوصول إلى المركز الثاني، حال فوزه على كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تعادل أو خسارة منتخب التشيك.

** المجموعة الثانية

- سويسرا ضد كندا

- البوسنة والهرسك ضد قطر

تتصدر كندا وسويسرا المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتمنح المباراة المرتقبة بينهما بطاقة الصدارة.

ويكفي كندا التعادل لتصدر المجموعة والتأهل لدور الـ32 مع الاحتفاظ بفرصة اللعب على أرضها، في حين تحتاج سويسرا إلى الفوز للحصول على المركز الأول ويكفيها التعادل للتأهل في المركز الثاني.

ولا يزال منتخبا البوسنة والهرسك وقطر في وضع جيد ولكل منهما نقطة واحدة، ولديها فرصة للتأهل، لكنهما بحاجة إلى الفوز بأكبر عدد من الأهداف بشرط عدم انتهاء مباراة كندا وسويسرا بالتعادل.



**المجموعة الثالثة

- اسكتلندا ضد البرازيل

- المغرب ضد هايتي

لا يزال المركز الأول في المجموعة الثالثة متاحا للمنافسة، وبإمكان البرازيل (4 نقاط) ضمان صدارة المجموعة بالفوز على اسكتلندا. أما المغرب (4 نقاط)، فيتأهل بالفوز أو التعادل مع هايتي (بدون نقاط)، ويمكنه أيضا تصدر المجموعة بتعويض فارق الأهداف مع البرازيل.

وتملك اسكتلندا (3 نقاط) فرصة التأهل بالفوز على البرازيل، ويمكنها تصدر المجموعة حال فوزها وهزيمة المغرب أمام هايتي.



** المجموعة الرابعة

- تركيا ضد الولايات المتحدة

- باراغواي ضد أستراليا

حسمت الولايات المتحدة المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط وستواجه المنتخب التركي الذي ودع البطولة.

وبإمكان أستراليا (3 نقاط) ضمان التأهل المباشر كثاني المجموعة بالفوز أو التعادل أمام باراغواي (3 نقاط)، التي تحتاج للفوز لضمان احتلال أحد المركزين الأولين، مع العلم أن ممثل أمريكا الجنوبية في وضع جيد للتأهل كصاحب المركز الثالث.

** المجموعة الخامسة

- كوراساو ضد كوت ديفوار

- الإكوادور ضد ألمانيا

حسمت ألمانيا (6 نقاط) بالفعل المركز الأول في المجموعة، وبإمكان كوت ديفوار (3 نقاط) ضمان المركز الثاني بالفوز على كوراساو (نقطة واحدة)، كما يمكنها التأهل بالتعادل ما لم تتغلب الإكوادور (نقطة واحدة) على ألمانيا بهدفين على الأقل.

ولا تزال الإكوادور تملك فرصة احتلال المركز الثاني، لكنها تحتاج إلى فوز كبير على ألمانيا وفوز كوراساو على كوت ديفوار.

** المجموعة السادسة

- اليابان ضد السويد

- تونس ضد هولندا

تدخل هولندا (4 نقاط) الجولة الأخيرة من المباريات وهي متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، على الرغم من أن المركز الأول وكلا المقعدين المؤهلين للتأهل المباشر لا يزالان متاحين لجميع المتنافسين الثلاثة.

بإمكان اليابان (4 نقاط) حسم تأهلها إلى دور الـ32 بالفوز أو التعادل أمام السويد (3 نقاط)، فيما تحتاج السويد للفوز لضمان أحد المركزين الأولين.

وتضمن هولندا التأهل بالفوز على تونس (دون نقاط).

** المجموعة السابعة

- مصر ضد إيران

- نيوزيلندا ضد بلجيكا

تملك مصر 4 نقاط وتستطيع حسم صدارة المجموعة بالفوز على إيران، صاحبة النقطتين.

ويحتاج منتخب بلجيكا (نقطتان) للفوز على نيوزيلندا (نقطة واحدة) وفوز مصر لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما يحتاج منتخب إيران أيضا للفوز ومساعدة من بلجيكا، أما نيوزيلندا، فيجب عليها الفوز على بلجيكا للبقاء في المنافسة.



** المجموعة الثامنة

- الرأس الأخضر ضد السعودية

- أوروغواي ضد إسبانيا

تتصدر إسبانيا المجموعة بـ4 نقاط، ويمكنها ضمان الصدارة بالفوز أو التعادل أمام أوروغواي صاحبة النقطتين.

تتنافس كل من الرأس الأخضر (نقطتان) وأوروغواي على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة، حيث تتأهل الرأس الأخضر بالفوز، ويمكنها أيضا التأهل بالتعادل في حال فوز إسبانيا على أوروغواي.

أما أوروغواي، فتتأهل بالفوز، ويمكنها أيضا التأهل بالتعادل في حال فشل الرأس الأخضر في الفوز، فيما لا تزال آمال السعودية (نقطة واحدة) قائمة، لكنها بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر بشرط عدم فوز أوروغواي على إسبانيا.



** المجموعة التاسعة

- النرويج ضد فرنسا

- السنغال ضد العراق

ضمنت فرنسا والنرويج (6 نقاط) بالفعل تأهلهما إلى دور الـ32، فيما تحسم مواجهتهما صدارة المجموعة وضمان مسار أسهل في الأدوار الإقصائية.

وستلتقي السنغال والعراق في مباراة حاسمة وليس لديهما أي نقاط لتحديد المركز الثالث وفرصة التأهل المحتملة، أما الخاسر فسيغادر البطولة.



** المجموعة العاشرة

- الأردن ضد الأرجنتين

- الجزائر ضد النمسا

حسمت الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتنافس منتخبا الجزائر والنمسا (3 نقاط لكل منهما) على البطاقة الثانية.

وستلتقي الجزائر والنمسا في مباراة حاسمة لتحديد المركز الثاني للفائز، بينما قد يؤدي التعادل إلى انتظار الجزائر لمعرفة موقعها بين أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث، بالنظر إلى أن النمسا ستحل في المرتبة الثانية بفارق الأهداف.

** المجموعة الحادية عشرة

- كولومبيا ضد البرتغال

- الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان

ضمنت كولومبيا التأهل بعد تصدرها المجموعة بـ6 نقاط، وتحتاج إلى التعادل أمام البرتغال لضمان الصدارة.

وتملك البرتغال (4 نقاط) فرصة قوية للتأهل، فيما تحتاج الكونغو الديمقراطية (نقطة واحدة) إلى الفوز للحفاظ على آمالها بشرط هزيمة البرتغال أمام كولومبيا.

** المجموعة الثانية عشرة

- بنما ضد إنجلترا

- كرواتيا ضد غانا

تتصدر إنجلترا المجموعة بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن غانا، فيما تملك كرواتيا 3 نقاط.

وبإمكان إنجلترا حسم صدارة المجموعة بالفوز، بينما ستلتقي غانا وكرواتيا (3 نقاط) في مباراة حاسمة للتأهل إلى دور الـ32 وربما حسم صدارة المجموعة، وحتى الخاسر قد يبقى في المنافسة على أحد المراكز الثمانية المؤهلة للمركز الثالث.

وخرجت بنما من البطولة لكنها لا تزال قادرة على التأثير في ترتيب المجموعة.