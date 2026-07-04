مونديال 2026.. رفع مدرب مصر علم فلسطين يثير غضبا وتحريضا إسرائيليا

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القناة 12: حسام حسن "استغل المناسبة لتوجيه رسالة سياسية" وأهدى الفوز لفلسطينيي غزة قائلا: "ربنا ينصرهم"

موقع "والا": حسن حرص على تسليط الضوء على فلسطيني غزة والفلسطينيين الذين شاركوا في الاحتفال بالفوز المصري

موقع "سبورت 1": الفلسطينيون في غزة احتفلوا بالفوز المصري كما لو كان انتصارا لهم

موقع "وان" وصف رفع علم فلسطين بأنه "استفزاز" واعتبر أن حسام حسن استغل منصة رياضية للتعبير عن موقف سياسي

ضجت منصات التواصل بتعليقات غاضبة وتحريضية على منتخب مصر ومدربه وسط مطالبات بمعاقبته وأمنيات بهزيم

أثار رفع مدرب منتخب مصر حسام حسن علم فلسطين، عقب التأهل التاريخي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، موجة تفاعل واسعة في الإعلام الإسرائيلي ومنصات التواصل، تراوحت بين الانتقاد والغضب والتحريض.

وبينما أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية الواقعة بوصفها "رسالة سياسية" من مدرب منتخب تربط بلاده اتفاقية سلام مع إسرائيل، ذهب ناشطون وحسابات رياضية إسرائيلية إلى المطالبة بمعاقبة مصر وتمني هزيمتها في مباراتها المقبلة أمام الأرجنتين.

ورفع حسن علم فلسطين عقب فوز منتخب مصر على أستراليا، الجمعة، في ملعب "دالاس" بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، ليضرب منتخب "الفراعنة" موعدا في الدور التالي، الثلاثاء، مع الأرجنتين التي تجاوزت الرأس الأخضر.

وعقب المباراة، قال حسن في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" الرياضية: "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم".

وأضاف: "قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كل قلبي لأنهم فرحون جدا من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم".

** "استفزاز"

موقع "وان" الرياضي العبري قال عبر موقعه الإلكتروني، إن حسام حسن اختار لحظة التأهل التاريخي إلى دور الـ16 ليوجه "رسالة سياسية"، بعدما ركض باتجاه المدرجات رافعا العلم الفلسطيني ومهديا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني.

ووصف الموقع المشهد بأنه "استفزاز"، معتبرا أن مدرب مصر استغل منصة رياضية للتعبير عن موقف سياسي واضح.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن احتفال مصر بإنجاز التأهل لأول مرة في تاريخها إلى دور الـ16 لم يقتصر على الفرحة، بل تضمن أيضا "رسالة مؤثرة" من المدرب حسام حسن.

وأضافت الصحيفة أن حسن رفع العلم الفلسطيني بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وأهدى الإنجاز للشعب الفلسطيني.

** رسالة سياسية

واعتبرت القناة "12" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن حسام حسن "اختار استغلال المناسبة لتوجيه رسالة سياسية"، بعدما أهدى الانتصار إلى المواطنين الفلسطينيين في غزة، مستخدما عبارة: "ربنا ينصرهم".

ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، إلى جانب دمار واسع ونزوح جماعي وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأضافت القناة 12 أن حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، يعد أحد أبرز الشخصيات في كرة القدم المصرية، مشيرة إلى أن مصر ترتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل.

ويملك حسن سجلا دوليا حافلا، إذ يعد الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفا، وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص "الفراعنة" بـ176 مباراة دولية.

** فرح غزة

من جانبه، قال موقع "والا" العبري إن لاعبي منتخب مصر احتفلوا بالتأهل التاريخي إلى دور الـ16 بالسجود على أرض الملعب شكرا لله، بعد تحقيق أول فوز في تاريخهم بمباراة إقصائية في كأس العالم.

وأضاف أن حسن، الذي بدا متأثرا بشدة، أكد أن اللحظة تمثل حدثا مهما لكرة القدم المصرية، لكنه حرص أيضا على تسليط الضوء على فلسطيني غزة والفلسطينيين الذين شاركوا في الاحتفال بهذا الفوز في أنحاء العالم العربي.

وأشار الموقع إلى تداول مقاطع مصورة من قطاع غزة لمشجعين تابعوا المباراة وسط أنقاض المباني وفي مخيمات النزوح، بينما لوح بعضهم بالأعلام المصرية، وظهر أطفال وقد لونوا وجوههم بألوان العلم المصري.

واعتاد فلسطينيون في قطاع غزة مؤازرة منتخب مصر منذ انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وتابعوا مباراته أمام أستراليا وسط أجواء من التشجيع، رغم الظروف الإنسانية القاسية في القطاع.

وترتبط مصر وفلسطين بعلاقات تاريخية واجتماعية وثيقة، وهو ما ينعكس على الحضور الواسع للمنتخب المصري في الوجدان الرياضي الفلسطيني، خاصة خلال البطولات الكبرى.

** "فلسطين قضيتنا الأولى"

بدوره، توقف موقع "سبورت 1" الإسرائيلي عند إشادة النجم المصري السابق والمعلق الرياضي محمد أبو تريكة بموقف حسام حسن.

وقال الموقع إن أبو تريكة، المعروف بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين، أشاد خلال بث مباشر على شبكة "بي إن سبورتس" بتصرف حسن، قائلا: "هكذا تربينا، فلسطين هي قضيتنا الأولى والرئيسية".

واعتبر الموقع أن العبارة تحولت سريعا إلى جملة متداولة على منصات التواصل، بوصفها تعبيرا عن إجماع مصري وعربي مؤيد لموقف حسن.

وأشار إلى أن فلسطينيين في غزة احتفلوا بالفوز المصري كما لو كان انتصارا لهم.

** تحريض على المنصات

وبالتوازي مع تغطية الإعلام الإسرائيلي، ضجت منصات التواصل بتعليقات غاضبة وتحريضية على منتخب مصر ومدربه، وسط مطالبات بمعاقبته وأمنيات بهزيمة "الفراعنة" أمام الأرجنتين في الدور المقبل.

وكتب حساب رياضي إسرائيلي على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "من لا يشجع الأرجنتين في المباراة أمام مصر، فهو يكره إسرائيل ويكره كرة القدم".

كما نشر حساب آخر تعليقا طالب فيه باستبعاد مصر من كأس العالم، زاعما أن رفع العلم الفلسطيني يمثل "انتهاكا لقوانين الفيفا"، ومتسائلا عما كان سيحدث لو رفع أحدهم علم إسرائيل.

وفي قنوات إسرائيلية على "تلغرام"، هاجم معلقون رفع حسن علم فلسطين، واعتبر بعضهم أن ما حدث يتناقض مع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال يوسي إليعزر، صاحب قناة "301 العالم العربي" على تلغرام، ساخرا: "اتفاق سلام مع مصر؟ تضحكون علينا... المدرب المصري يرفع علم فلسطين لحظة التأهل إلى ثمن نهائي المونديال. أين المنظمون؟".

ووصلت بعض التعليقات إلى استخدام عبارات مسيئة وتمنيات بالموت والهزيمة، في انعكاس لحالة الغضب التي أثارها رفع العلم الفلسطيني بين حسابات إسرائيلية.

ويأتي هذا الجدل بعد ساعات من إنجاز تاريخي لمنتخب مصر، الذي بلغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ليواجه الأرجنتين حاملة اللقب في اختبار هو الأصعب للفريق منذ بداية البطولة.