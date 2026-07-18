المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي قال إن المنافس مصدر إزعاج حقيقي لكنه يتوقع فوز "الماتادور" في النهائي

مونديال 2026.. "ديل بوسكي" يحذر إسبانيا من الاستهانة بالأرجنتين المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي قال إن المنافس مصدر إزعاج حقيقي لكنه يتوقع فوز "الماتادور" في النهائي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حذر المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، لاعبي الفريق من الاستهانة بالأرجنتين قبل نهائي كأس العالم، واصفا خصومهم بأنهم "مصدر إزعاج حقيقي"، وحث "الماتادور" الإسباني على توخي الحذر.

وقال ديل بوسكي، الذي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم في عام 2010، عندما تغلبوا على هولندا 1-0 في جنوب إفريقيا، لصحيفة "إل باييس" السبت: "الأرجنتين فريق صعب اللعب ضده، فهو مصدر إزعاج حقيقي، إن جاز التعبير، وهم يعرفون بالضبط ما يتعين عليهم فعله".

وأشار ديل بوسكي، إلى فوز الأرجنتين على إنجلترا بعد عودتها من التأخر كدليل على جودتها.



وأضاف: "أتوقع فوز إسبانيا في النهائي، لكن عليهم أن يكونوا حذرين من الأرجنتينيين، نظرا لصعوبة مواجهتهم وخبرتهم، جميعنا لعبنا مع لاعبين أرجنتينيين ونعرف مدى صلابتهم وروحهم التنافسية".

وحول تقييمه لأداء لامين يامال مع الفريق، قال ديل بوسكي، إنه "لاعب جذاب للغاية، وهو يمتلك كل المقومات ليصبح لاعبا ممتازا، وسيكون كذلك. إنه ممتع للمشاهدة؛ عمقه، مراوغاته، وطريقة فتحه للملعب... وبسبب ما يتوقع منه دائما، كنا نتوقع منه المزيد هذه المرة".

كما أشاد ديل بوسكي (75 عاما) بأداء إسبانيا في البطولة قائلا: "في المباريات التي شاهدناها، تم لعب المباراة تماما وفقا لشروط المنتخب الوطني؛ لقد سيطروا على الموقف وأظهروا ثقة وطمأنينة".

وستقام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب "نيويورك /نيوجيرسي ستاديوم"، غدا، ويديرها الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتس، حيث يتنافس حامل اللقب الأرجنتين مع بطل أوروبا إسبانيا على أكبر جائزة في عالم كرة القدم.