مونديال 2026.. المنتخب الألماني يقسو على كوراساو بنتيجة 7-1 في مستهل مشوار "المانشافت" بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق المنتخب الألماني انطلاقة قوية في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد أن حقق فوزا كبيرا على كوراساو 7-1، الأحد، على ملعب "هيوستن ستاديوم" بالولايات المتحدة، لحساب المجموعة الخامسة.

ويُعد هذا الفوز واحدا من أكبر الانتصارات في تاريخ "المانشافت" خلال مشاركاته في نهائيات كأس العالم، إذ يأتي في المركز الثاني بالتساوي مع نتيجة مباراته مع البرازيل في مونديال 2014، فيما كان أكبر انتصار على السعودية بنتيجة 8-0 في مونديال 2002.

وحصدت ألمانيا بذلك أول 3 نقاط في البطولة لتتصدر قمة مجموعتها بشكل مؤقت، في انتظار المباراة الأخرى التي تجمع كوت ديفوار والإكوادور، الاثنين، فيما ظل رصيد كوراساو بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.

دخل المنتخب الألماني اللقاء بقوة ونجح في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق فيليكس نيميتشا بتسديدة رائعة، لكن الدقيقة 21 حملت معها مفاجأة مدوية، بعدما أدرك منتخب كوراساو التعادل عبر ليانو كومينيسيا، بتسديدة أرضية مباغتة.

وأعاد نيكو شلوتربيك التقدم للمنتخب الألماني في الدقيقة 38 بضربة رأس قوية، قبل ان يضيف كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 5+45 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني واصلت كتيبة المدرب يوليان ناغلسمان تفوقها في اللقاء بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 47 عن طريق جمال موسيالا، وسجل ناثانيل براون الهدف الخامس في الدقيقة 68 بعد عدة تمريرات قصيرة بين اللاعبين.

وسجل دينيز أونداف الهدف السادس للمانشافت في الدقيقة 78 بعد متابعة رائعة لعرضية جوشوا كيمتش، قبل أن يختتم كاي هافيرتز مهرجان الأهداف بالهدف السابع للألمان والشخصي الثاني له في الدقيقة 88 من انفراد بالمرمى.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.