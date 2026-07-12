مونديال 2026.. المربع الذهبي يجمع أربعة أبطال سابقين

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- فرنسا تحجز مقعدها في الأدوار الحاسمة للمونديال للمرة الثالثة تواليا

- إسبانيا تعود إلى نصف النهائي لأول مرة منذ تتويجها بلقب 2010.

- الأرجنتين تواجه إنجلترا في نصف النهائي، في تجدد لمنافسة تاريخية بين المنتخبين في كأس العالم

وصلت النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى مراحلها النهائية، عقب اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي، بعد ختام جولة ربع نهائي مثيرة يوم الأحد، لتقتصر المنافسة على اللقب على أربعة منتخبات سبق لها التتويج بكأس العالم، في مشهد يعكس استمرار هيمنة الفرق التقليدية على البطولة.

فالأرجنتين، حاملة اللقب، تدخل المربع الذهبي بثلاثة ألقاب عالمية، فيما تملك فرنسا لقبين، بينما سبق لكل من إسبانيا وإنجلترا التتويج بالبطولة مرة واحدة، ما يعني أن نسخة 2026 ستنتهي بتتويج بطل سبق له اعتلاء منصة المونديال.

ولم يقتصر حضور المنتخبات الأربعة على سجلها الحافل بالألقاب، إذ شهدت البطولة للمرة الأولى وصول المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الدور نصف النهائي، بواقع ثلاثة منتخبات أوروبية ومنتخب واحد من أمريكا الجنوبية.

**خبرة فرنسية أمام عودة إسبانية

حجز المنتخب الفرنسي مقعده في نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا، بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد، مستفيدا من بصمة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

في المقابل، عاد المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي لأول مرة منذ تتويجه بلقب نسخة جنوب إفريقيا 2010، بعدما تغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1، بفضل هدف متأخر سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 88، ليمدد سلسلة "لا روخا" دون هزيمة إلى 36 مباراة.



وتجمع المواجهة بين منتخبين يقدمان مدرستين مختلفتين؛ فرنسا التي تعتمد على التحولات السريعة والقدرات الفردية، وإسبانيا التي تواصل الرهان على الاستحواذ والبناء المنظم للهجمات.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثلاثاء 14 يوليو/ تموز الجاري على ملعب "دالاس ستاديوم" في ولاية تكساس، الذي يتسع لنحو 94 ألف متفرج، ويستضيف مباراته التاسعة في البطولة.

**الأرجنتين وإنجلترا.. إرث تنافسي طويل

ويجمع نصف النهائي الثاني، الأربعاء 15 يوليو، المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بولاية جورجيا، في مواجهة تحمل إرثا طويلا من المنافسة بين اثنين من أبرز منتخبات كرة القدم العالمية.

وبلغ المنتخب الإنجليزي هذا الدور بعد فوزه على النرويج 2-1 عقب وقت إضافي، بعدما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يحسم جود بيلينغهام المباراة بهدف الفوز.

في المقابل، تأهلت الأرجنتين، حاملة اللقب، بعدما تجاوزت سويسرا 3-1 إثر التمديد، بفضل أهداف أليكسيس ماك أليستر، وجوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز، لتواصل سعيها للحفاظ على لقبها العالمي.

وفي حال نجحت الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب، ستصبح ثالث منتخب في تاريخ كأس العالم يحقق هذا الإنجاز.

ولا تقتصر أهمية المواجهة على المنافسة الرياضية، إذ تحمل تاريخا حافلا بين المنتخبين في بطولات كأس العالم.

فقد بدأ هذا التنافس في ربع نهائي نسخة 1966، قبل أن يتجدد في مونديال 1986، في مباراة جاءت بعد أربع سنوات من حرب جزر الفوكلاند، وانتهت بفوز الأرجنتين 2-1 بهدفين سجلهما دييغو مارادونا.

والتقى المنتخبان مجددا في ثمن نهائي مونديال 1998، حين حسمت الأرجنتين المواجهة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، في مباراة شهدت طرد ديفيد بيكهام.

أما آخر مواجهة بينهما في كأس العالم، فكانت في دور المجموعات لنسخة 2002، عندما فازت إنجلترا بهدف دون رد من ركلة جزاء نفذها بيكهام، وأسهمت النتيجة في خروج الأرجنتين من الدور الأول.

**نصف النهائي في ميزان التاريخ

وتعكس سجلات كأس العالم الحضور التاريخي للمنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي نسخة 2026، إذ لا تزال ألمانيا صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات بلوغ هذا الدور بـ12 مشاركة، علما بأن البطولة لم تشهد مباريات نصف نهائية في نسخ 1950 و1974 و1978 بسبب نظامها آنذاك.

وتأتي البرازيل، صاحبة الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس العالم بخمسة تتويجات، في المركز الثاني بثماني مشاركات في نصف النهائي، بينما رفعت فرنسا رصيدها إلى ثماني مشاركات أيضا، باحتساب بلوغها هذا الدور في نسخة 2026، مقابل سبع مشاركات لإيطاليا.

أما الأرجنتين، فقد بلغت نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخها، فيما وصل المنتخب الإنجليزي إلى هذا الدور أربع مرات، مقابل مشاركتين لإسبانيا.

وبوصول هذه المنتخبات الأربعة إلى المربع الذهبي، تجمع نسخة 2026 بين أربعة من أكثر المنتخبات حضورا في الأدوار المتقدمة لكأس العالم، في امتداد للحضور التاريخي للفرق التقليدية في البطولة.