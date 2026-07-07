مونديال 2026.. الأرجنتين تحقق ريمونتادا مثيرة أمام مصر وتتأهل لربع النهائي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق منتخب الأرجنتين ريمونتادا مثيرة بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين على المنتخب المصري العنيد بنتيجة 3-2، الثلاثاء، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليا.

وفي لقاء أقيم على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بولاية جورجيا الأمريكية، سجل ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو هدفي مصر في الدقيقتين 15 و67، وسجل للأرجنتين كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز في الدقائق 79 و83 و2+90.

بهذا التأهل، حجز "الألبيسيليستي" مقعده في دور الثمانية، حيث يلاقي الأحد 12 يوليو/ تموز الجاري الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا، المقررة لاحقا على ملعب "بي سي بليس فانكوفر" بكندا.

جاءت البداية حذرة من الفريقين وبمرور الوقت نجح المنتخب المصري في الدخول لأجواء اللقاء، ومن أول هجمة خطيرة على المرميين نجح ياسر إبراهيم في افتتاح التسجيل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 15 برأسية بعد تمريرة عرضية من مروان عطية.

كان المنتخب الأرجنتيني قريبا من إدراك التعادل في الدقيقة 20، بعدما احتسب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير ركلة جزاء لصالحه بعد تعرض تاليافيكو للعرقلة من هيثم حسن، نفذها ليونيل ميسي لكن الحارس مصطفى شوبير تصدى لها ببراعة.

وعاد الحارس المصري للتألق مجددا بتصد رائع لرأسية قوية من أليكسيس ماك أليستر من مسافة قريبة بعد عرضية من رودريغو دي بول، ليحرم الألبيسيليستي من هدف مؤكد في الدقيقة 28.

وواصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة، ورد القائم الأيمن لمرمى منتخب مصر تسديدة قوية من ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31.

وأنقذ شوبير من جديد مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 39 بتسديدة جوليان ألفاريز من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من تاليافيكو، ليحولها الحارس المصري بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

في الشوط الثاني، شدد المنتخب الأرجنتيني من ضغطه الهجومي وحاصر المنتخب المصري في وسط ملعبه، لكنه أخفق في اختراق دفاعاته مع عودة لاعبي "الفراعنة" بجميع خطوطهم للدفاع.

وفي الدقيقة 57 شن المنتخب المصري هجمة مرتدة سريعة ومرر محمد صلاح كرة بينية لمصطفى زيكو، الذي هز الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد لوجود خطأ ضد مروان عطية في بداية الهجمة.

واستغل المنتخب المصري اندفاع نظيره الأرجنتيني بكافة خطوطه ليقود محمد صلاح هجمة مرتدة سريعة قبل أن يمرر الكرة لهيثم حسن الذي توغل داخل منطقة الجزاء وحول عرضية رائعة قابلها مصطفى زيكو بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وقلص المنتخب الأرجنتيني الفارق في الدقيقة 79 بعد أن مرر ليونيل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كريستيان روميرو عاليا ليحولها برأسية متقنة في الشباك.

وعادل ميسي النتيجة لراقصي التانغو بعد 4 دقائق بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من غونزالو مونتيل، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، وهو الهدف الثامن له في البطولة ليتصدر لائحة الهدافين.

وحسمت الأرجنتين نتيجة الفوز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 عبر إنزو فيرنانديز بعد هجمة مرتدة قادها لاوتارو مارتينيز قبل أن يمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها فرنانديز برأسية متقنة في الشباك.

وعقب المباراة قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية".

وأضاف: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.