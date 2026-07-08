مونديال 2026.. استقالة داليتش من تدريب منتخب كرواتيا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الأربعاء، استقالة زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الأول، من منصبه، منهيا مسيرة استمرت تسع سنوات على رأس الجهاز الفني، وذلك بعد أقل من أسبوع على وداع منافسات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الكرواتي، في بيان: "خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد، أبلغ المدرب السابق للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، رئيس الاتحاد ماريان كوستيتش، بأنه أنهى مسيرته على رأس الجهاز الفني للمنتخب عقب مشاركته في كأس العالم 2026".

وتولى داليتش تدريب منتخب كرواتيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 خلفا لأنتي تشاتشيتش، وقاد الفريق في 111 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا، مقابل 20 تعادلا و29 خسارة، ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحا في تاريخ المنتخب، بعدما قاده إلى مصاف المنتخبات الكبرى.

وحقق المدرب البالغ من العمر 59 عاما نتائج بارزة مع المنتخب الكرواتي، إذ قاده إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يخسر أمام فرنسا بنتيجة 4-2، كما أحرز المركز الثالث في مونديال قطر 2022، بالفوز على المغرب 2-1.

وأضاف إلى سجل إنجازاته قيادة كرواتيا إلى وصافة دوري الأمم الأوروبية عام 2023، إلى جانب التأهل إلى كأس العالم 2026، وبطولتي كأس الأمم الأوروبية 2020 و2024.

وجاءت نهاية مشوار داليتش مع المنتخب الكرواتي عقب الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 2-1 في الدور ثمن النهائي من كأس العالم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.