مونديال 2026.. أستراليا تحقق مفاجأة وتفوز على تركيا بهدفين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق المنتخب الأسترالي مفاجأة في مستهل مشواره بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب على نظيره التركي بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب "بي سي بليس"، بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب المجموعة الرابعة.

وبهذه النتيجة حصدت أستراليا ثلاث نقاط وضعتها في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة، التي كانت انتصرت 4-1 على باراغواي، فيما ظل رصيد تركيا بدون نقاط في المركز الثالث.

وتلعب أستراليا، التي سجلت أول فوز لها على منافس من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ فوزها 1-0 على الدنمارك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مع الولايات المتحدة الجمعة، فيما تسعى تركيا للتعويض أمام باراغواي صباح السبت.

وسيطر المنتخب التركي على مجريات المباراة منذ البداية، وحاول لاعبوه اختراق دفاع المنتخب الأسترالي المنظم بحثا عن هدف التقدم، لكن معظم تلك المحاولات جاءت فردية عبر أردا غولر وفردي قاضي أوغلو.

وعلى عكس سير المباراة، افتتح منتخب أستراليا التسجيل بحلول الدقيقة 27 عن طريق لاعبه نيستروي إيرانكوندا بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة طويلة من بول أوكون إنجستلر.

وحاولت كتيبة المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا تعديل النتيجة، وكاد عبد الكريم بارداكجي أن يدرك التعادل في الدقيقة 30 بتسديدة قوية بيسراه من مسافة 25 ياردة، تمكن الحارس من صدها بيده، لكنها اصطدمت بالقائم الجانبي وارتدت إلى داخل الملعب.

في الشوط الثاني، بحث المنتخب التركي عن دفعة هجومية أكبر فأشرك المدرب المهاجم الموهوب كينان يلدز – الذي كان يعاني من مشكلة في الساق – لكنه كاد يتلقى الهدف الثاني عندما أبعد تشاكير بصعوبة رأسية هاري سوتار.

وتألق الحارس الأسترالي باتريك بيتش في التصدي لركلة حرة مقوسة من غولر في الدقيقة 57، ثم أبعد محاولة أخرى خطيرة من تسديدة زكي تشيليك في الدقيقة 72 إلى ركلة ركنية، في وقت أحكمت فيه تركيا حصارها على مشارف منطقة أستراليا.

لكن فريق المدرب توني بوبوفيتش حسم اللقاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75، عكس مجريات اللعب، عندما فقد إسماعيل يوكسك الكرة في وسط الملعب، لتصل إلى كونور ميتكالف الذي تقدم للأمام وسدد كرة أرضية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

وحاول منتخب تركيا العودة في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن هجماته لم يكتب له النجاح، لتحقق أستراليا الفوز للمرة الثانية في مبارياتها السبع الافتتاحية بكأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.