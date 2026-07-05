مغاربة بعد بلوغ ربع نهائي المونديال: التتويج بالكأس ليس بعيدًا (تقرير) مباراة "أسود الأطلس" أمام كندا أشعلت حماس جماهير المغرب

الرباط/ الأناضول

أشاد مشجعون مغاربة بقتالية واحترافية منتخب بلادهم خلال المباراة التي فاز فيها على نظيره الكندي، وبلوغ مرحلة ربع النهائي.

وفي تصريحات منفصلة مع الأناضول، قالوا إن الفوز بكأس العالم بات قريبًا بعد الوصول إلى ربع نهائي هذه المنافسات.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، مساء السبت، عقب فوزه على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في ثمن نهائي البطولة.

**قتالية واحترافية

وأشادت هند بناني بقتالية واحترافية المنتخب المغربي ضد كندا.

وفي حديثها للأناضول، أضافت بناني أن المنتخب استطاع إدخال السعادة إلى قلوب المغاربة.

واعتبرت أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق.

بدورها، أشادت آمنة المخلوفي بالمستوى الذي ظهر به المنتخب.

وفي حديثها للأناضول، اعتبرت المخلوفي أن اللاعبين قدموا أداءً رائعًا، فضلًا عن القتالية التي كانت في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقالت المخلوفي إن الكأس ليست بعيدة عن منتخب بلادها.

وشهدت المقاهي ومناطق المشجعين في العديد من المدن، السبت، إقبالًا كبيرًا خلال مباراة المغرب ضد نظيره الكندي.

وذكر مراسل الأناضول أن منطقة المشجعين بمدينة القنيطرة (شمال غرب) عرفت حماسًا طيلة المباراة، حيث كان المشجعون يرددون شعارات حماسية،



وغصت الساحة بالمشجعين ساعات قبل انطلاق المباراة.

وتوجد هذه المناطق بالعديد من المدن، مثل الرباط والدار البيضاء والقنيطرة (غرب)، وأكادير (جنوب)، وفاس (وسط) ومراكش (جنوب).

كما امتلأت مقاهي الرباط ومدن أخرى عن آخرها بسبب هذه المباراة.



وبمناسبة مونديال 2026، أطلق المغرب "مناطق المشجعين" (فان زون) في عدة مدن بالمملكة، بهدف توفير فضاءات مناسبة للجمهور تجمع بين الشغف بالرياضة والترفيه والثقافة.

**الكأس ليست بعيدة

من جانبه، أشاد عبد الله التواتي باللاعب عز الدين أوناحي الذي كان رجل المباراة.

وفي حديث للأناضول، اعتبر التواتي أن المباراة القادمة سيفوز فيها المغرب على فرنسا، وسيذهب بعيدًا في هذه المنافسات.

كما أشاد الحسين سلاوي بمستوى المنتخب، رغم المستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب الكندي.

وفي حديث مع الأناضول، اعتبر أن المدرب محمد وهبي أظهر مستوى تكتيكيًّا كبيرًا.

ولفت إلى أن الكأس ستكون من نصيب المغرب.

**شاشات عملاقة

وداخل ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، الذي احتضن منافسات كأس إفريقيا الأخيرة، جهز المنظمون شاشات عملاقة لتجعل من الملعب فضاءً جماهيريًّا مفتوحًا.

وتابع آلاف المواطنين، في أجواء حماسية استثنائية، هذه المباراة، خاصة أنها عرفت تنافسًا قويًّا من طرف كندا.

وتضفي "مناطق المشجعين" حماسًا وروحًا على كرة القدم، فضلًا عن توفيرها مسابقات وألعابًا رياضية وثقافية، وخدمات ترفيهية أخرى.

وأطلق المغرب هذه المناطق، التي تضم شاشات ضخمة، لمشاهدة المباريات، فضلًا عن خدمات أخرى مثل المقاهي والمطاعم وأنشطة فنية.

وتحولت هذه الفضاءات إلى قلب نابض، حيث تجمع ما بين الرياضة والترفيه والتثقيف في أجواء تلتقي فيها الجماهير المغربية.

يشار إلى أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، الثلاثاء الماضي.