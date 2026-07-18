"أمر جنوني".. ميسي يعلق على صورة قديمة له مع "الرضيع" يامال

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

- التقطت عام 2007 خلال جولة خيرية لنادي برشلونة، ويظهر فيها النجم الأرجنتيني إلى جانب الموهبة الإسبانية حين كان رضيعا

- تصريح ميسي يأتي قبل مواجهة منتخبي البلدين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026

وصف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة قديمة تجمعه بالموهبة الإسبانية لامين يامال، حين كان الأخير طفلا رضيعا، بأنها "أمر جنوني"، وذلك قبل مواجهة منتخبي البلدين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

والتقطت الصورة في ديسمبر/ كانون الأول 2007، ضمن جولة خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، وشارك خلالها عدد من لاعبي الفريق في جلسة تصوير إلى جانب أطفال، بهدف جمع الأموال لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وفي مؤتمر صحفي عقد الجمعة في نيويورك، قبل المواجهة المرتقبة بين "الألبيسيليستي" و"لا روخا" في نهائي كأس العالم 2026 الأحد، نظر ميسي مجددا إلى الصورة التي التقطت له مع يامال حين كان طفلا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، علق الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات على الصورة قائلا: "هذه الصورة تعد أمرا جنونيا، فمن النادر في الحياة أن تلتقط صورة مع طفل ثم تواجهه لاحقا في كأس العالم. بصراحة، إنه أمر لا يصدق".

وتابع: "لامين لاعب رائع أتابعه عن كثب؛ لأنه يلعب لناد أعشقه. لا شك أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، وهو في الـ19 من عمره، وأتمنى له كل التوفيق؛ لأن ذلك سيعود بالنفع على برشلونة أيضا".

واختتم ميسي حديثه قائلا: "لا يزال أمام لامين مستقبل باهر، ولديه فرصة عظيمة لتحقيق إنجاز تاريخي. سنبذل قصارى جهدنا لمنعه من ذلك هذه المرة".

وكان والد لامين يامال نشر الصورة النادرة قبل بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وتظهر ميسي، الذي كان يبلغ حينها 20 عاما، بجوار يامال أثناء استحمامه، عندما كان يبلغ 5 أشهر فقط.

وسيلتقي ميسي ويامال للمرة الأولى على أرض الملعب، بعدما غادر المهاجم الأرجنتيني الأسطوري، البالغ 39 عاما، نادي برشلونة الكتالوني عام 2021، قبل الظهور الاحترافي الأول للموهبة الإسبانية البالغة 19 عاما.

وسيخوض ميسي، الذي لعب مع الأرجنتين مباراتين نهائيتين في كأس العالم، وفاز فريقه باللقب عام 2022 وخسر أمام ألمانيا عام 2014، نهائي البطولة للمرة الثالثة أمام إسبانيا.

أما لامين يامال، فسيخوض نهائي كأس العالم للمرة الأولى مع منتخب بلاده، الذي يخوض المباراة النهائية للبطولة للمرة الثانية بعد فوزه باللقب عام 2010 في جنوب إفريقيا.

وقد تكون المواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا بمنزلة معركة خاصة بين ميسي ويامال، مع اقتراب موعد جائزة الكرة الذهبية، لا سيما في ظل تألق النجم الأرجنتيني المخضرم مجددا في هذه النسخة من كأس العالم، بتسجيله 8 أهداف وتقديمه 4 تمريرات حاسمة.