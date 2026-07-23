موريتانيا.. وفاة 6 أطفال غرقا خلال يومين جراء الأمطار الموسمية في ولايتي لبراكنه والحوض الشرقي، وفق وزارة الداخلية..

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

أعلنت السلطات الموريتانية، الخميس، وفاة 6 أطفال غرقا في ولايتي لبراكنه (وسط) والحوض الشرقي (جنوب شرق) خلال اليومين الماضيين، ودعت السكان إلى توخي الحذر من مخاطر السيول وتجمعات المياه.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، إن 4 أطفال لقوا حتفهم، الثلاثاء، إثر غرقهم في بركة مياه ببلدة أغشوركت التابعة لولاية لبراكنه.

وأضافت أن طفلين آخرين توفيا غرقا، مساء الأربعاء، في مدينة تمبدغه بولاية الحوض الشرقي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر الغرق الناجمة عن التساقطات المطرية الموسمية، التي تؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من المياه وتشكّل برك ومستنقعات ومنخفضات.

كما حثت السكان على تجنب الإقامة أو ممارسة أي نشاط داخل مجاري الأودية أو في مناطق تجمع مياه السيول، والامتناع عن عبور مجاري المياه أثناء تدفق السيول أو فيضان الأنهار.

وتشهد موريتانيا سنويا، بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول، موسم أمطار غزيرة يتسبب في وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية في بعض المناطق، نتيجة السيول والفيضانات.