في ثاني عملية من نوعها خلال 5 أيام، ليرتفع عدد من أنقذهم خفر السواحل الموريتاني في العمليتين إلى 302 مهاجر غير نظامي..

موريتانيا.. مصرع مهاجرة غير نظامية وإنقاذ 192 آخرين قبالة نواكشوط في ثاني عملية من نوعها خلال 5 أيام، ليرتفع عدد من أنقذهم خفر السواحل الموريتاني في العمليتين إلى 302 مهاجر غير نظامي..

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

أعلن خفر السواحل الموريتاني، السبت، مصرع مهاجرة غير نظامية وإنقاذ 192 آخرين قبالة سواحل العاصمة نواكشوط، في ثاني عملية من نوعها خلال 5 أيام.

وأفاد خفر السواحل، في بيان، بأن وحداته تمكنت من إنقاذ زورق مهاجرين غير نظاميين كان مهددا بالغرق قرب المياه المحاذية لسوق السمك في نواكشوط، لافتا إلى أن الزورق قدم من العاصمة الغامبية بانجول.

وأوضح أن الزورق كان يقل 193 مهاجرا، لقيت امرأة بينهم حتفها، فيما نُقل رجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن غالبية ركاب الزورق من الجنسية الغامبية، إضافة إلى مهاجرين من السنغال ونيجيريا وسيراليون وبنين.

وهذه ثاني عملية من نوعها خلال 5 أيام، إذ أعلن خفر السواحل الموريتاني، الثلاثاء الماضي، إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية قبالة سواحل نواكشوط، إثر تعطل زورقهم وسط ظروف جوية صعبة.

وبذلك، بلغ عدد المهاجرين الذين أنقذهم خفر السواحل الموريتاني في العمليتين 302 مهاجر غير نظامي خلال 5 أيام.

وفي 2 مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الموريتانية تفكيك 88 شبكة دولية لتهريب المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا انطلاقا من أراضي البلاد.

وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا لمهاجرين من دول إفريقية يسعون إلى الوصول إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل، وهربا من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية في دولهم.