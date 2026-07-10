موريتانيا.. عفو رئاسي عن برلمانيتين معارضتين مدانتين بـ"التحريض" العفو يشمل إسقاط عقوبة السجن المتبقية بحق قامو عاشور ومريم الشيخ بعد صدور حكم بسجنهما سنتين

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عفوا عن البرلمانيتين المعارضتين قامو عاشور ومريم الشيخ، أسقط بموجبه ما تبقى من عقوبتهما بالسجن.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان مساء الخميس، إن الغزواني أصدر عفوا عن عاشور والشيخ، يشمل إسقاط عقوبة السجن المتبقية، وإعفائهما من الغرامات والمصاريف القضائية المترتبة على القضية.

ويأتي هذا القرار الرئاسي بعد يوم من إقرار محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط، حكما بتجريد البرلمانيتين من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف عقوبة السجن الابتدائي الصادرة بحقهما سابقا، من أربع سنوات إلى اثنتين.

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، قضت في مايو/ أيار الماضي بإدانة البرلمانيتين وسجنهما أربع سنوات، مع مصادرة هواتفهما المحمولة، وإغلاق حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها "أدوات للجريمة".

جاء ذلك بعد أيام من إحالة النيابة العامة البرلمانيتين إلى السجن، وتوجيه لائحة اتهامات تضمنت "المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر الوسائط الرقمية، ونشر عبارات عنصرية تهدف للإضرار بالسلم الأهلي واللُّحْمَة الاجتماعية".

كما شملت الاتهامات "التهديد، والافتراء، والدعوة للتجمهر للإخلال بالأمن العمومي، والتحريض على العنف".

وتعتبر عاشور والشيخ من الناشطات في "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا) الحقوقية التي يتزعمها المعارض بيرام الداه اعبيد، وكانتا وصلتا إلى قبة البرلمان عبر الترشح عن قوائم حزب "الصواب" ذي التوجه القومي.