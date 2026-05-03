وفاة المطرب المصري هاني شاكر

القاهرة / الأناضول



توفي المطرب المصري هاني شاكر، الأحد، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد تدهور حالته الصحية في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان المصري عبر فيسبوك بيانا مقتضبا جاء فيه: "وفاة الفنان هاني شاكر، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد شريف شاكر، نجل الفنان عبر صفحته في فيسبوك خبر الوفاة قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي، وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

وأضاف: "لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبدأت القنصلية المصرية في فرنسا عقب الوفاة اتخاذ إجراءاتها لنقل جثمان شاكر إلى مصر، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري المحلي "القاهرة 24".

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان خلال اليومين المقبلين، وبعدها سيتم دفنه بمقابر العائلة وتحديد موعد للعزاء، بحسب المصدر ذاته.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 1952، وُلد هاني شاكر في العاصمة القاهرة، وظهر شغفه بالغناء منذ طفولته وبدأت انطلاقته الفنية مبكرا حين لفت الأنظار بصوته المميز، وشارك في أعمال فنية وهو صغير، قبل أن يتجه بشكل احترافي إلى الغناء في بداية السبعينيات، بحسب ما ذكرته صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.

وقدم شاكر خلال مشواره الفني مئات الأغاني وعددا كبيرا من الألبومات التي تنوعت بين الرومانسي والوطني والعاطفي، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي.

كما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر لفترتين، وامتدت فترة عمله النقابي لسنوات، حيث لعب دورا بارزا في تنظيم الوسط الفني، قبل أن يقدم استقالته رسميا عام 2022.

وفي السنوات الأخيرة، تعرض شاكر لأزمة صحية تدهورت بشكل تدريجي استدعت رحلات علاجية خارج مصر، آخرها في باريس.