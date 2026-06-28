وزير دفاع مصر يبحث مع صدام حفتر تعزيز التعاون العسكري خلال لقاء في القاهرة جمع وزير الدفاع المصري أشرف زاهر مع نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر وشقيقه خالد رئيس الأركان

معتز ونيس/ الأناضول

بحث وزير الدفاع المصري أشرف زاهر، الأحد، مع نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر، سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال استقبال زاهر، بالقاهرة، لصدام حفتر رفقة شقيقه رئيس أركان قوات شرق ليبيا خالد حفتر، بحضور رئيس الأركان المصري أحمد خليفة، وفق بيان للقوات المصرية، لم يذكر مدة وتفاصيل زيارة الوفد الليبي.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية".

وخلال اللقاء، أكد زاهر، "أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية".

من جانبهما، أعرب صدام وخالد، نجلا خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، عن تطلعهما إلى أن "تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين"، بحسب البيان المصري.

وتعيش ليبيا، الجارة الغربية لمصر، أزمة صراع بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلد الغني بالنفط.