المنتخب المصري تعادل مع نظيره الإيراني بهدف لمثله على ملعب "سياتل ستاديوم" في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة..

مونديال 2026.. فرحة عارمة بشوارع مصر بعد تأهل الفراعنة لدور الـ32 المنتخب المصري تعادل مع نظيره الإيراني بهدف لمثله على ملعب "سياتل ستاديوم" في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة..

القاهرة/ الأناضول

شهدت شوارع العاصمة المصرية القاهرة، السبت، احتفالات واسعة، عقب تأهل منتخب "الفراعنة" إلى دور الـ 32، بعد التعادل مع المنتخب الإيراني، في ختام منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبلغ المنتخب المصري الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ المونديال، بتعادله أمام نظيره الإيراني 1-1، السبت، على ملعب "سياتل ستاديوم" في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة.

ورصدت كاميرا الأناضول أجواء الفرحة والاحتفالات التي عمت الشوارع والمقاهي فور إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وتلحف العديد من المواطنين بالعلم المصري، تعبيرا عن سعادتهم بتأهل منتخب بلادهم، كما شهدت شوارع العاصمة تجمعات للمشجعين، تخللتها رقصات احتفالية والضرب على الطبول، إضافة إلى العزف على آلات موسيقية متنوعة، وتبادل التهاني باستخدام آلات التنبيه في السيارات.

وشارك في الاحتفالات التي جابت الشوارع مشجعون من مختلف الفئات العمرية، ضمت رجالاً ونساءً وأطفالاً، احتفاءً بمسيرة المنتخب المصري في المونديال.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بلجيكا المتصدرة، فيما رفعت إيران رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتنتظر نتائج المجموعات الأخرى للتأهل ضمن أفضل ثوالث.

وتواجه مصر في دور الـ32 المنتخب الأسترالي يوم الجمعة 3 يوليو/تموز المقبل على ملعب "دالاس ستاديوم"، على أن يلاقي المتأهل في دور الـ16 الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر.



وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.