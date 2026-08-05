شركة مطارات السودان (حكومية) قالت إن عودة الرحلات المباشرة من شأنها تعزيز حركة النقل الجوي بين السودان ومصر..

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بورتسودان بعد توقف منذ مايو 2025 شركة مطارات السودان (حكومية) قالت إن عودة الرحلات المباشرة من شأنها تعزيز حركة النقل الجوي بين السودان ومصر..

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

استأنفت شركة "مصر للطيران"، الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى السودان، بوصول أولى رحلاتها إلى مطار بورتسودان الدولي شرقي البلاد، بعد توقف استمر منذ مايو/أيار 2025.

وقالت شركة مطارات السودان (حكومية)، في بيان، إن مطار بورتسودان استقبل أولى رحلات "مصر للطيران"، إيذانا باستئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين القاهرة وبورتسودان.

وأضافت أن عودة الرحلات المباشرة من شأنها تعزيز حركة النقل الجوي بين السودان ومصر، كما تمثل خطوة مهمة لدعم الربط الجوي عبر مطار بورتسودان الدولي، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.

وأوضحت أن استئناف رحلات "مصر للطيران" رفع عدد شركات الطيران الدولية العاملة في مطار بورتسودان الدولي إلى خمس، هي: الخطوط الجوية الإثيوبية، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية التركية، وطيران السلام العُماني، إلى جانب "مصر للطيران".

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وخلف عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة.