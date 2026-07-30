رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن موقف الدولة المصرية يبني على حقائق وليس تكهنات

مصر: عثرنا على بقايا مسيرة استهدفت سفينة ميناء دمياط ونحللها أمنيا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن موقف الدولة المصرية يبني على حقائق وليس تكهنات

القاهرة/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده عثرت على بقايا المسيرة التي استهدفت سفينة غاز في ميناء دمياط وجار تحليلها أمنيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الخميس، عقده مدبولي بمقر الحكومة في مدينة العلمين (شمال).

وقال مدبولي: "عثرنا على بقايا المسيرة التي استهدف سفينة ميناء دمياط وجار تحليلها أمنيا".



ولفت إلى أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن الحادث.

وأكد مدبولي، أن "موقف الدولة يبني على حقائق وليس تكهنات".

وأشار إلى أن الدولة عملت في مواجهة تلك الأزمات عبر عدة محاور منها المحور الأمني الذي يشمل تواجد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات.

وبشأن تأثير الحادث على منظومة الطاقة، أضاف مدبولي، أن تلك المنظومة "لم تتأثر جراء استهداف سفينة في ميناء دمياط وتمكنا من تشغيل بدائل لضمان استمرار الإمدادات".

وتلجأ مصر لتشغيل سفن تغويز في موانئ بالبلاد لتعزيز منظومة الطاقة ودعم عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي بالبلاد، كما كان يحدث في سنوات سابقة، ونجحت هذا العام في عدم حدوث انقطاعات.

وخلال المؤتمر الصحفي، شدد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، على أن مصر لن تغلق ملف الحادث كما يروج البعض، وستعلن النتائج مع انتهاء التحقيقات.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط جراء طائرة مسيرة.

وأفادت الحكومة، في البيان ذاته، بـ"السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط الأربعاء".

وأضافت: "وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة".

وتابعت: "تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية، اندلاع حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط، دون ذكر أسباب الحريق، فيما نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أنباء عن "هجوم بمسيرة ضد منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها الولايات المتحدة وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر".

وردا على سؤال حول الحادث وما إذا كان لإيران علاقة به، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة"، قائلا: "سنضربهم بقوة شديدة لأنه حان دورنا لضربهم. وهم يعلمون أن ذلك قادم".