"مصر سُرقت".. ممداني يستحضر جدل المونديال في مؤتمر بنيويورك

إسطنبول/ الأناضول

استحضر عمدة نيويورك زهران ممداني، الأربعاء، الجدل الذي أثارته مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم، مستخدما عبارة ساخرة خلال مؤتمر صحفي للترويج لخطة "الحافلات السريعة" في المدينة.

وقال ممداني، خلال المؤتمر، إن الخطة ستمنح مستخدمي الحافلات وقتا إضافيا عبر تقليل زمن التنقل اليومي.



وأوضح أن من يستقل الحافلة إلى عمله سيوفر خلال 6 أشهر فقط نحو 24 ساعة من وقت التنقل، على أن يرتفع ذلك إلى أكثر من يومين بحلول نهاية العام.

وأضاف أن هذا الوقت المستعاد يعني "تناول الإفطار مع عائلتك، أو حضور مباراة طفلك، أو العودة للمنزل في وقت النوم".

وتابع، في إشارة ساخرة إلى مباراة مصر والأرجنتين: "يعني هذا أن تتفق مع أصدقائك على أن مصر سُرقت أمس (الثلاثاء) أمام الأرجنتين. والأهم من ذلك كله، يعني إعادة الوقت إلى سكان نيويورك الذين لا يملكون منه ما يكفي".

وجاءت العبارة في إطار تلاعب لغوي بكلمة "robbed" الإنجليزية، التي تُستخدم في الرياضة بمعنى أن فريقا "تعرّض للظلم" أو "سُلب حقه" في الفوز، كما تُستخدم حرفيا بمعنى "سُرق".

وربط ممداني بذلك بين الجدل بشأن "سرقة" مصر رياضيا، وبين الوقت الذي "تسرقه" المواصلات البطيئة من سكان نيويورك يوميا، مؤكدا أن خطة الحافلات السريعة تهدف إلى إعادة هذا الوقت إليهم عبر تقليل زمن التنقل.

وكان منتخب مصر ودّع كأس العالم من دور الـ16، الثلاثاء، عقب خسارته أمام الأرجنتين 2-3، في مباراة أثارت جدلا واسعا بين مشجعين مصريين وعرب على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب قرارات تحكيمية اعتبروها مؤثرة في نتيجة اللقاء.

وتداول مشجعون عقب المباراة تعبيرات من قبيل أن مصر "سُرقت" أمام الأرجنتين، في إشارة إلى شعورهم بأن المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي حرمه من فرصة مواصلة مشواره في البطولة.

وأثارت عبارة ممداني ضحك الحاضرين في المؤتمر، فيما لاقى المقطع تداولا على منصات التواصل، خاصة بين متابعي مباراة مصر والأرجنتين.

وتعد الحافلات إحدى وسائل النقل الرئيسية في نيويورك، غير أن بطء حركتها والازدحام المروري يجعلان زمن التنقل اليومي أحد أبرز الملفات الخدمية التي تواجه إدارة المدينة.

ويطرح ممداني خطة "الحافلات السريعة" باعتبارها جزءا من توجه أوسع لتحسين خدمات النقل العام، وتقليل الوقت الذي يقضيه السكان في الانتقال بين منازلهم وأماكن العمل.